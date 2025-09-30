Language
    'धार्मिक आयोजनों में पहचान पत्र दिखाने पर ही मिले प्रवेश', राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को भेजा लेटर

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:04 PM (IST)

    राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर गरबा डांडिया और रामलीला जैसे आयोजनों में अवांछित तत्वों का प्रवेश रोकने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पहचान पत्र देखने के बाद ही प्रवेश दिया जाए और संदिग्धों पर कार्रवाई की जाए क्योंकि ऐसे आयोजनों में असामाजिक तत्वों द्वारा पवित्रता भंग करने की आशंका है।

    राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान।- फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। त्योहारी सीजन में होने वाले गरबा, डांडिया, रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनों में अवांछित तत्वों का प्रवेश रोकने को लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने सभी जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें सभी आयोजन स्थलों पर वैध पहचान पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित कराने और शुचिता भंग करने वाले संदिग्धों की पहचान कर कार्रवाई करने के लिए कहा है।

    आयोग अध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्तमान समय में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा एवं दीपावली जैसे बड़े पर्व मनाए जा रहे हैं। इन अवसरों पर विविध सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बालिकाएं व परिवार शामिल होते हैं।

    आयोग को संतों एवं प्रबुद्धजन से जानकारी मिली है कि इन कार्यक्रमों में कुछ असामाजिक तत्व अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर प्रवेश कर जाते हैं और वहां की पवित्रता प्रभावित होती है। ऐसे में सभी कार्यक्रमों में प्रतिभागियों व उपस्थित लोगों को प्रवेश केवल वैध पहचान पत्र दिखाने के उपरांत ही दिया जाए। यदि कोई अपनी पहचान छिपाकर प्रवेश करता पाया जाए तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाए।

    आयोग अध्यक्ष ने कार्यक्रम आयोजकों, प्रशासन एवं पुलिस विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर सुरक्षा प्रबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने की जरूरत जताई है।

