'धार्मिक आयोजनों में पहचान पत्र दिखाने पर ही मिले प्रवेश', राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को भेजा लेटर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। त्योहारी सीजन में होने वाले गरबा, डांडिया, रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनों में अवांछित तत्वों का प्रवेश रोकने को लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने सभी जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें सभी आयोजन स्थलों पर वैध पहचान पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित कराने और शुचिता भंग करने वाले संदिग्धों की पहचान कर कार्रवाई करने के लिए कहा है।

आयोग अध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्तमान समय में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा एवं दीपावली जैसे बड़े पर्व मनाए जा रहे हैं। इन अवसरों पर विविध सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बालिकाएं व परिवार शामिल होते हैं।