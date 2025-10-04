'डेलिगेशन को बरेली भेजना सपा की नौटंकी', डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज

समाजवादी पार्टी के नेताओं को बरेली जाने से रोकने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कटाक्ष किया है। उन्होंने इसे सपा की नौटंकी बताया और कहा कि मुस्लिम तुष्टिकरण सपा की पहचान है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा का सफाया होना तय है। लखनऊ समाचार के अनुसार प्रशासन ने सपा नेताओं को बरेली जाने की अनुमति नहीं दी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के नेता शनिवार को बरेली जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि डेलिगेशन को बरेली भेजना सपा की नौटंकी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। सपा की पहचान मुस्लिम तुष्टिकरण की गंदी राजनीति से है। विधानसभा चुनाव 2027 में सपा की दुर्दशा और सफाया होना तय है। यूपी दंगा मुक्त, सुशासन व क़ानून व्यवस्था हमारी पहचान और उपलब्धि है। सपाइयों को यही रास नहीं आ रहा।'

