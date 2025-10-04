'डेलिगेशन को बरेली भेजना सपा की नौटंकी', डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज
समाजवादी पार्टी के नेताओं को बरेली जाने से रोकने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कटाक्ष किया है। उन्होंने इसे सपा की नौटंकी बताया और कहा कि मुस्लिम तुष्टिकरण सपा की पहचान है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा का सफाया होना तय है। लखनऊ समाचार के अनुसार प्रशासन ने सपा नेताओं को बरेली जाने की अनुमति नहीं दी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के नेता शनिवार को बरेली जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है।
उन्होंने कहा कि डेलिगेशन को बरेली भेजना सपा की नौटंकी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। सपा की पहचान मुस्लिम तुष्टिकरण की गंदी राजनीति से है। विधानसभा चुनाव 2027 में सपा की दुर्दशा और सफाया होना तय है। यूपी दंगा मुक्त, सुशासन व क़ानून व्यवस्था हमारी पहचान और उपलब्धि है। सपाइयों को यही रास नहीं आ रहा।'
सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। सपा की पहचान मुस्लिम तुष्टिकरण की गंदी राजनीति से है। विधानसभा चुनाव 2027 में सपा की दुर्दशा और सफाया होना तय है। यूपी दंगा मुक्त, सुशासन व क़ानून व्यवस्था हमारी पहचान और उपलब्धि है। सपाइयों को…— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) October 4, 2025
यह भी पढ़ें- सपा प्रतिनिधिमंडल के बरेली जाने पर रोक, माता प्रसाद पांडेय के घर के बाहर पुलिस तैनात; बर्क हाउस अरेस्ट
बता दें कि शनिवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में कई सपा विधायक और सांसद बरेली जाने वाले थे। लेकिन उन्हें रोक दिया गया। नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर पुलिस बल तैनात है। संभल में सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है।
26 सितंबर को बरेली में हुआ था बवाल
बरेली में शनिवार शाम तक इंटरनेट बंद है। 26 सितंबर को बरेली में उपद्रव हुआ था। आई लव मोहम्मद मामले को लेकर बवाल हो गया था। पुलिस ने जमी भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया था। हिंसा में मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया तो वह गिरफ्तार हुआ। उसके करीबियों पर भी कार्रवाई जारी है। पुलिस इस मामले में लगातार एक्शन ले रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।