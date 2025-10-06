लखनऊ में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के कर्ज में डूबे निखिल यादव ने अपनी मां रेनू की हत्या कर दी। उसने 50 लाख रुपये का कर्ज चुकाने के लिए जेवरात चुराते समय मां द्वारा देखे जाने पर पेचकस से हमला किया और सिलेंडर से सिर कुचल दिया। अपहरण की झूठी कहानी रचकर भाग गया लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ऑनलाइन गेम खेलने और बेटिंग की वजह से कर्ज में डूबे 20 वर्षीय निखिल यादव उर्फ गोलू ने अपनी 45 वर्षीय मां रेनू को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तीन दिन तक आंख मिचौली के बाद सोमवार को निखिल पुलिस के हत्थे चढ़ा तो खौफनाक राज सामने आया, जिसने सभी के दिल दहला दिया। उसने स्वीकार किया कि मां ने उसे जेवरात चुराते देख लिया था, जिसके कारण उसने ऐसा किया। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि ऑनलाइन गेम के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे, उनकी पहचान की जा रही है।

पुलिस की पूछताछ में निखिल ने बताया कि आनलाइन गेम में वह 50 लाख रुपये हार चुका था। लोन लेकर उसने यह रकम चुकाई थी, लेकिन अब उसे बकाया चुकाने के लिए और पैसों की जरूरत थी। तीन अक्टूबर को वह घर में जेवरात चोरी कर रहा था, तभी उसकी मां कमरे में आ गईं। उसे लगा कि मां ने उसे देख लिया है, इसलिए उसने पास रखे पेंचकस से उनकी गर्दन और सीने पर सात वार किए और फिर सिलिंडर से सिर कूच दिया। इसके बाद अपहरण की झूठी कहानी रचकर फरार हो गया।

किसी को उस पर शक न हो, इसके लिए उसने मामा और दोस्त को फोन किया, बताया कि वह घर पहुंचा तो असलहों से लैस बदमाश मां पर हमला कर रहे थे। उसने यह भी बताया कि बदमाशों ने उसे भी धमकी दी और वह उनके पीछे भाग रहा है। इसके बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया।निखिल ने बताया कि वह जेवरात बैग में भरकर चारबाग स्टेशन पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात फतेहपुर के अल्लीपुर निवासी मोनू से हुई।