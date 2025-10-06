पेचकस से मां के सीने पर किए 7 वार, फिर सिलेंडर से कूच दिया सिर; 20 साल का बेटा क्यों बना हैवान?
लखनऊ में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के कर्ज में डूबे निखिल यादव ने अपनी मां रेनू की हत्या कर दी। उसने 50 लाख रुपये का कर्ज चुकाने के लिए जेवरात चुराते समय मां द्वारा देखे जाने पर पेचकस से हमला किया और सिलेंडर से सिर कुचल दिया। अपहरण की झूठी कहानी रचकर भाग गया लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। ऑनलाइन गेम खेलने और बेटिंग की वजह से कर्ज में डूबे 20 वर्षीय निखिल यादव उर्फ गोलू ने अपनी 45 वर्षीय मां रेनू को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तीन दिन तक आंख मिचौली के बाद सोमवार को निखिल पुलिस के हत्थे चढ़ा तो खौफनाक राज सामने आया, जिसने सभी के दिल दहला दिया। उसने स्वीकार किया कि मां ने उसे जेवरात चुराते देख लिया था, जिसके कारण उसने ऐसा किया। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि ऑनलाइन गेम के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे, उनकी पहचान की जा रही है।
पुलिस की पूछताछ में निखिल ने बताया कि आनलाइन गेम में वह 50 लाख रुपये हार चुका था। लोन लेकर उसने यह रकम चुकाई थी, लेकिन अब उसे बकाया चुकाने के लिए और पैसों की जरूरत थी। तीन अक्टूबर को वह घर में जेवरात चोरी कर रहा था, तभी उसकी मां कमरे में आ गईं। उसे लगा कि मां ने उसे देख लिया है, इसलिए उसने पास रखे पेंचकस से उनकी गर्दन और सीने पर सात वार किए और फिर सिलिंडर से सिर कूच दिया। इसके बाद अपहरण की झूठी कहानी रचकर फरार हो गया।
किसी को उस पर शक न हो, इसके लिए उसने मामा और दोस्त को फोन किया, बताया कि वह घर पहुंचा तो असलहों से लैस बदमाश मां पर हमला कर रहे थे। उसने यह भी बताया कि बदमाशों ने उसे भी धमकी दी और वह उनके पीछे भाग रहा है। इसके बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया।निखिल ने बताया कि वह जेवरात बैग में भरकर चारबाग स्टेशन पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात फतेहपुर के अल्लीपुर निवासी मोनू से हुई।
निखिल ने मोनू को बताया कि उसके माता-पिता की मौत हो गई है और उसे नौकरी की जरूरत है। मोनू ने उस पर विश्वास किया और उसे त्रिवेणी एक्सप्रेस से अपने साथ गांव ले गया। पुलिस ने उसे मोनू के घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने निखिल के पास से एक सोने की चेन, एक मंगलसूत्र, टाप्स, कान की दो जोड़ी बाली और हत्या में प्रयुक्त पेंचकस बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि निखिल ने इससे पहले भी कई बार रकम हारने पर मां के गहने चोरी कर गिरवी रखे थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।