    Lucknow News: लखनऊ में 50 हजार के ईनामी हिस्ट्रीशीटर संजय यादव की सीतापुर में हत्या, पुलिस में खलबली

    By ayushman pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:53 PM (IST)

    Murder of History Sheeter Sanjay Yadav ग्रामीण सुबह शौच के लिए खेतों की तरफ जा रहे थे। उन्होंने मार्ग के किनारे युवक का शव देखा। ग्रामीणों की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह क्षेत्राधिकारी सिधौली कपूर कुमार और कोतवाल बलवंत शाही घटना स्थल पर पहुंचे। युवक के पड़ोस में लखनऊ के नंबर की बाइक पड़ी थी।

    सीतापुर में संजय यादव का शव मिलने के बाद घटनास्थल की जांच करती पुलिस

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: कारोबारी अतुल कुमार जैन की स्कूटी में लात मारकर 21 सितंबर को हत्या करने वाले हिस्ट्रीशीटर संजय यादव का शव सोमवार को सीतापुर में मिलने के खलबली मच गई है। अतुल कुमार जैन की हत्या के बाद से फरार संजय पर लखनऊ पुलिस ने 50 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया था। उसका शव मिलने की सूचना पर गुडंबा थाना की पुलिस वहां रवाना हो गई है।

    सीतापुर में नीलगांव मार्ग पर लालपुर तिराहे पर सोमवार सुबह लखनऊ में बक्शी के तालाब के विजयपुर के संजय यादव का शव मिला। हिस्ट्रीशीटर संजय यादव का शव कहीं और से लाकर यहां डाले जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

    ग्रामीण सुबह शौच के लिए खेतों की तरफ जा रहे थे। उन्होंने मार्ग के किनारे युवक का शव देखा। ग्रामीणों की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह, क्षेत्राधिकारी सिधौली कपूर कुमार और कोतवाल बलवंत शाही घटना स्थल पर पहुंचे। युवक के पड़ोस में लखनऊ के नंबर की बाइक पड़ी थी। बाइक के नंबर से युवक की पहचान की गई। पहचान लखनऊ के थाना बक्शी का तालाब के विजयपुर निवासी 40 वर्षीय संजय यादव पुत्र श्रीप्रकाश के रूप में हुई। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सीतापुर, दुर्गेश सिंह ने बताया कि नीलागांव मार्ग के किनारे युवक का शव मिला है। पहचान थाना बक्शी तालाब के गांव विजयपुर के संजय के रूप में हुई है। युवक आपराधिक प्रवृत्ति का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच को दिशा दी जाएगी।

    गले पर चोट के निशान, रगड़े थे नाखून

    संजय के गले में चोट के निशान मिले। मुंह से झाग निकल रहा था। पैरों के नाखून रगड़े थे। ग्रामीणों का कहना है कि युवक की हत्या कहीं और करके मोटरसाइकिल से शव लाकर यहां डाला गया है। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।

    संजय पर 12 से अधिक मुकदमे

    संजय पर लखनऊ, बाराबंकी व सीतापुर के विभिन्न थानों में 12 से अधिक मुकदमा लिखे हैं। चेन स्नेचिंग, लूटपाट आदि के लिखे हैं।

    संजय यादव हिस्ट्रीशीटर

    जेसीपी एलओ बबलू कुमार ने बताया कि बीकेटी निवासी संजय यादव हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ लूट समेत अन्य आपराधिक मामलों के करीब 18 केस दर्ज हैं। करीब पांच माह पहले जेल से जमानत पर बाहर आया था। जमानत पर छूटने के बाद वह अपने घर नहीं गया था। उसने अपना ठिकाना बदल लिया था। जेसीपी एलओ ने बताया कि फरार बदमाश संजय यादव पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित करने की रिपोर्ट तैयार पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर को भेजी गई थी।

    संजय ने 21 को की थी अतुल कुमार जैन की हत्या

    लखनऊ में जानकीपुरम गार्डेन निवासी अतुल कुमार जैन 21 सितंबर की सुबह पड़ोस में रहने वाली महिला को प्रभात चौराहा पर एक जिम में छोड़ने गए थे। घर वापस लौटते समय अपाचे बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी चेन लूट ली थी और कुर्सी रोड की ओर भागे थे। अतुल ने स्कूटी से अपाचे सवार बदमाशों का पीछा किया था। बदमाशों ने पीछा कर रहे अतुल कुमार जैन की स्कूटी में लात मार दी थी। अतुल कुमार जैन स्कूटी से गिर कर पास खड़े डाले से टकरा गए थे। उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने भाई आशीष की तहरीर पर पहले चेन लूट की रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में सच सामने आने पर भाई ने दूसरी तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने धाराएं बढ़ा दी थीं। इस मामले में पुलिस ने 25 सितंबर को गुडंबा के रजौली गांव के पास सुबह वारदात में शामिल बदमाशों की घेराबंदी की थी। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। पुलिस की फायरिंग में सीतापुर निवासी अरविंद कुमार के पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने उसके गिरफ्तार कर लिया था। उसका भाई संजय यादव मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया था।