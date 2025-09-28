'I Love Muhammad ट्रेंड को रोकने की जरूरत', बरेली बवाल के बाद मौलाना खालिद रशीद ने की ये अपील
मौलाना खालिद रशीद ने मुसलमानों से हिंदू त्योहारों में बाधा न डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में रबी उल अव्वल महीने में सबने मोहब्बत का इज़हार किया। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसे रोकने की सख्त जरूरत है। बता दें कि 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद मामले को लेकर बवाल हुआ था।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। मौलाना खालिद रशीद ने देश के मुसलमानों से अपील जारी करते हुए कहा है कि उन्हें हिंदू भाइयों के त्योहारों में किसी भी तरह की परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि हाल ही में रबी उल अव्वल महीने में सबने मोहब्बत का इज़हार किया, लेकिन अब एक नई ट्रेंड सामने आ रही है, जिसे रोकने की ज़रूरत है।
बता दें कि 26 सितंबर को आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के ज्ञापन देने की घोषणा पर तमाम लोगों ने शुक्रवार दोपहर नमाज के बाद इस्लामियां मार्केट में इकट्ठा होने की कोशिश की थी।
पुलिस ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया था। समझाने के बावजूद नहीं सुनने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। इसके बाद मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया।
नदीम के फोन से लगातार की जा रही थीं वाट्स-एप काल और संदेश
पुलिस ने जब लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और उनके फोन आदि खंगाले तो स्पष्ट हो गया। पुलिस को नदीम के फोन से उस वक्त के कई संदिग्ध काल मिले जब शहर में उपद्रव हो रहा था। इससे यह स्पष्ट हो कि उपद्रवियों को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा था।
मौलाना तौकीर रजा इस उपद्रव के लिए पिछले सात दिनों से साजिश रच रहे थे। अंदरखाने इसकी तैयारी की जा रही थी अभी तक जो भी घटनाक्रम थे, वह उस पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा थे। जिसे समझने में पुलिस से चूक हुई।
