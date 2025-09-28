उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बरेली में हुई हिंसा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। अधिकारियों ने दोपहिया और चारपहिया वाहनों की जांच की और संदिग्धों से पूछताछ की। पुलिस दोनों राज्यों में तालमेल से काम कर रही है ताकि असामाजिक तत्व सीमा का दुरुपयोग न कर सकें। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

संस, स्वार। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शनिवार रात्रि में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। उत्तराखंड से सीओ बाजपुर वैभव सैनी, केलाखेड़ा थानाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार, यूपी स्वार के कोतवाल प्रदीप मलिक अपनी टीम के साथ मौजूद रहे।

अधिकारियों ने बार्डर से गुजरने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों की गहन चेकिंग की। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और वाहनों के कागजात भी चेक किए गए। सीओ ने बताया कि हाल ही में बरेली में हुए दंगे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं।