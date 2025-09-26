Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में दीपावली से पहले मिलावटी मिठाइयों पर कसेगा शिकंजा, खाद्य विभाग की कार्रवाई तेज

    By Rajeev Bajpai Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:29 PM (IST)

    दीपावली पर मिठाइयों की बढ़ती मांग के साथ मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। छापामार टीमें गठित की गई हैं जो दुकानों मंडियों और टोल प्लाजा पर जांच करेंगी। विभाग ने मिलावट में लिप्त कारोबारियों को भी चिन्हित किया है और दूध मंडियों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दीपावली पर विशेष टीमें करेंगी मिलावट की जांच।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली पर मिठाइयों की डिमांड सबसे अधिक होती और इसकी आड़ में मिलावटखोर भी सक्रिय हो रहे हैं। मिलावटी मिठाई और दूसरी खाद्य सामग्री से लोगों की सेहत नहीं खराब हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विशेष अभियान चला रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभाग ने इसके लिए अलग से छापामार टीमें गठित की हैं जो दुकानों से लेकर मंडियों और टोल प्लाजा पर जाकर जांच करेंगी। त्योहारों पर खासकर दीपावली पर मिठाई सहित दूध, पनीर और नमकीन की बिक्री कई गुणा होती है।

    बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए मिलावटखोर भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने में नहीं चूक रहे हैं। राजधानी और आसपास के जिलों में बीते कुछ दिनों में ही मिलावट के कई मामले सामने आए हैं। बीते दिनों एफएसडीए की जांच में कई नमूने फेल ही नहीं, असुरक्षित श्रेणी में पाए गए।

    सहायक आयुक्त वीपी सिंह का कहना है कि दीपावली पर सभी सामान की डिमांड कई गुणा बढ़ती है जिसकी वजह से तमाम लोग घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर मिठाइयां बनाकर बाजार में खपत का प्रयास करते हैं।

    एफएसडीए ऐसे लोगों की तलाश के लिए अभियान चला रहा है जहां पर घटिया सामग्र्री से बनी मिठाइयां बनने की आशंका है। विभाग ने ऐसे कारोबारियों को भी चिन्हित किया है जो मिलावट के कारोबार में लिप्त रह चुके हैं।

    विभाग ने सेक्टरवार दुकानों की जांच कराने के लिए खाद्य निरीक्षकों को लगाया है। इसके लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन भी इस काम में लगाई गई हैं। दूध की मंडियों पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा बाहरी जिलों से आने वाले दूध और खोआ की जांच के लिए बार्डर इलाकों में ही टीमें लगाई गई हैं।