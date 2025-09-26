यूपी में दीपावली से पहले मिलावटी मिठाइयों पर कसेगा शिकंजा, खाद्य विभाग की कार्रवाई तेज

दीपावली पर मिठाइयों की बढ़ती मांग के साथ मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। छापामार टीमें गठित की गई हैं जो दुकानों मंडियों और टोल प्लाजा पर जांच करेंगी। विभाग ने मिलावट में लिप्त कारोबारियों को भी चिन्हित किया है और दूध मंडियों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली पर मिठाइयों की डिमांड सबसे अधिक होती और इसकी आड़ में मिलावटखोर भी सक्रिय हो रहे हैं। मिलावटी मिठाई और दूसरी खाद्य सामग्री से लोगों की सेहत नहीं खराब हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विशेष अभियान चला रहा है।

विभाग ने इसके लिए अलग से छापामार टीमें गठित की हैं जो दुकानों से लेकर मंडियों और टोल प्लाजा पर जाकर जांच करेंगी। त्योहारों पर खासकर दीपावली पर मिठाई सहित दूध, पनीर और नमकीन की बिक्री कई गुणा होती है।

बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए मिलावटखोर भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने में नहीं चूक रहे हैं। राजधानी और आसपास के जिलों में बीते कुछ दिनों में ही मिलावट के कई मामले सामने आए हैं। बीते दिनों एफएसडीए की जांच में कई नमूने फेल ही नहीं, असुरक्षित श्रेणी में पाए गए।

सहायक आयुक्त वीपी सिंह का कहना है कि दीपावली पर सभी सामान की डिमांड कई गुणा बढ़ती है जिसकी वजह से तमाम लोग घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर मिठाइयां बनाकर बाजार में खपत का प्रयास करते हैं। एफएसडीए ऐसे लोगों की तलाश के लिए अभियान चला रहा है जहां पर घटिया सामग्र्री से बनी मिठाइयां बनने की आशंका है। विभाग ने ऐसे कारोबारियों को भी चिन्हित किया है जो मिलावट के कारोबार में लिप्त रह चुके हैं।