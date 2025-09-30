मतांतरण कराने का आरोपी मलखान गिरफ्तार, लखनऊ के आसपास के चार जिलों में था सक्रिय, 20 से ज्यादा बैंक खातों की जांच जारी

लखनऊ के निगोहां से मतांतरण कराने के आरोपित मलखान को गिरफ्तार किया गया है। वह रायबरेली उन्नाव बाराबंकी समेत कई जिलों में सक्रिय था। पुलिस उसके 20 से ज्यादा बैंक खातों की जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। प्रार्थना हाल की जमीन की नाप भी की जाएगी।

जागरण टीम, लखनऊ। निगोहां के बख्तौरी खेड़ा गांव से गिरफ्तार मतांतरण कराने के आरोपित मलखान ने आसपास के चार से ज्यादा जिलों में जाल फैला रखा था। इन जिलों में यह सप्ताह में एक-एक दिन जाता रहता था। वहां से जुड़े लोगों के नंबर उसके मोबाइल से मिले हैं। ऐसे में पुलिस दो और लोगों के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है, ताकि उनकी भी गिरफ्तारी की जा सके। यही नहीं, पुलिस 20 से ज्यादा बैंक खातों की जांच भी करा रही है।

पुलिस ने बताया कि मलखान सप्ताह में अलग-अलग दिनों पर रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर समेत अन्य जिलों में जाता था। इस बात की पुष्टि उसके मोबाइल से मिले नंबरों से हुई है। उन नंबरों को ट्रेस कर यह पता लगाया जा रहा है कि जिन लोगों से वह बात करता था, यह लोग कैसे मतांतरण करवा रहे थे।

अगर उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य मिलता है तो स्थानीय पुलिस से संपर्क कर उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इन लोगों की तरफ से भेजे गए नंबरों पर रकम भी भेजी गई है। पुलिस को पड़ताल में यह भी पता चला है कि मलखान के दो खाते अलग अलग बैंकों में हैं।

उन खातों से जिनमें रकम भेजी गई है, ऐसे 20 से ज्यादा खातों की कुडंली खंगाली गई है। इसके साथ ही ग्रामीणों के आरोप पर प्रार्थना हाल की जमीन की भी राजस्व टीम नाप करेगी। उसके लिए एसडीएम मोहनलालगंज को पत्र भेज दिया गया है। क्योंकि प्रार्थना हाल वाली भूमि बंजर में दर्ज होने की आशंका है।