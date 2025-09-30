'मुख्यमंत्री के भेड़िया पर्यटन से नहीं बदले हालात' अखिलेश ने जंगली जानवरों के हमलों को लेकर साधा निशाना
अखिलेश यादव ने बहराइच में भेड़िये के हमले में दंपती की मौत पर सरकार को घेरा। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण को बेकार बताते हुए कहा कि भेड़िया पर्यटन पर खर्च करने के बजाय जमीन पर काम किया जाता तो लोगों की जान बचती। उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अवैध कटाई से जानवरों के भोजन और आश्रय का संकट बढ़ गया है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भेड़िये के हमले में दंपती की मृत्यु की घटना के बाद प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार, जंगली जानवरों के हमलों और नरभक्षी भेड़ियों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बहराइच में भेड़ियों की समस्या का हवाई सर्वेक्षण कर लिया, लेकिन स्थिति जस की तस है। सोमवार को बहराइच में भेड़िये ने फिर किसान दंपती को हमला कर मार डाला। जितना खर्चा भेड़िया पर्यटन पर किया गया, अगर उतना जमीन पर खर्च कर देते तो भेड़िया भी पकड़ जाता और लोगों का जीवन भी बच जाता।
सपा प्रमुख ने कहा कि कहीं भेड़िया, कहीं तेंदुआ, कहीं अजगर, कहीं सांड और कहीं अन्य जंगली जानवरों से प्रदेश में दहशत का माहौल है, इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। सरकार ऊपरी दिखावा न करे, जमीन पर उतर कर समस्या का समाधान करे।
बहराइच समेत अन्य जिलों में भेड़ियों और जंगली जानवरों का लोगों पर हमला जारी है। लगातार किसानों और निर्दोष ग्रामीणों की मौतें हो रही हैं। सपा समस्या को लगातार उठा रही है और पीड़ितों की मदद भी कर रही है, लेकिन सरकार को समस्या दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने आरोप लगाया कि मानव-वन्य जीव संघर्ष के लिए भाजपा सरकार की अवैध कटाई करवाने के साथ मिलीभगत ज़िम्मेदार है। जब पशुओं के सामने ‘भोजन और आश्रय’ का संकट आएगा तो वे हिंसक होंगे ही और इंसानी बस्तियों में जाएंगे।
