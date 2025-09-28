Lucknow News: कन्नौज पुलिस ठाकुरगंज में एके-47 जैसी राइफल के साथ घूमती रही, वीडियो वायरल होने के बाद दहशत

लखनऊ के ठाकुरगंज में एके-47 जैसी राइफल के साथ सादे कपड़ों में घूमती कन्नौज पुलिस का वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस के अनुसार कन्नौज पुलिस बिना सूचना दिए किसी अपराधी की तलाश में आई थी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज की रीफा कालोनी में एके-47 जैसी राइफल के सादे भेष में कन्नौज पुलिस के घूमने का वीडियो शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहे लोगों को देखकर इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने सीसी फुटेज देखकर पुलिस को सूचित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की। ठाकुरगंज इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि कन्नौज पुलिस सादे कपड़ों में आई थी और थाने को सूचित किए बिना ही कार्रवाई कर रही थी। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में तीन लोग अंधेरे में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चल रहा युवक टार्च लेकर घरों की तरफ देख रहा है, जबकि पीछे चल रहे दो युवकों में से एक के कंधे पर एके-47 जैसी राइफल लटकी हुई है और उसने ट्रिगर पर अंगुली रखी हुई है। ये लोग सादे कपड़ों में गलियों में तेजी से चलते हुए किसी की तलाश में दिखाई दे रहे हैं।

सादे कपड़ों में मोहल्ले में घूमते इन लोगों को देखकर स्थानीय लोगों में डर फैल गया, क्योंकि उनके साथ कोई वर्दीधारी पुलिसकर्मी नहीं था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन लोगों ने मोहल्ले की कई गलियों में जांच-पड़ताल की और बाद में सड़क के रास्ते निकल गए।

वीडियो वायरल होने पर यह मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जांच-पड़ताल के साथ ही लोगों से किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। इंस्पेक्टर का कहना है कि सादे कपड़ों में घूमते दिख रहे लोग पुलिस के थे, जो कन्नौज से किसी अपराधी की तलाश में आए थे।