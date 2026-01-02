अराजकतत्वों ने घर के बाहर खड़ी कारों के शीशे तोड़े, लोगों ने देखा कॉलोनी का नजारा तो मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आशियाना सेक्टर एल में गुरुवार तड़के अराजकतत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। घरों के बाहर खड़ी 12 से ज्यादा कारों पर पत्थर मारकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सुबह जब वाहन स्वामियों ने अपनी कारों की हालत देखी तो इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद आशियाना पुलिस सीसी फुटेज के आधार पर आरोपितों की तलाश में जुट गई है।

आशियाना सेक्टर एल निवासी डॉ. अनुरोध प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी कार रोज की तरह बुधवार रात घर के बाहर मुख्य द्वार के पास खड़ी थी। गुरुवार तड़के अराजकतत्वों ने पत्थर मारकर कार का शीशा तोड़ दिया और छत को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

इसी तरह आसपास खड़ी अन्य कई कारों को भी निशाना बनाया गया। शोर न होने के कारण रात में किसी को घटना की भनक नहीं लगी। सुबह कारों को क्षतिग्रस्त देख लोगों ने आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें कुछ अराजकतत्व पत्थर मारते हुए दिखाई दिए।

इसके बाद डॉ. अनुरोध प्रताप सिंह ने कंट्रोल रूम नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही आशियाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अराजकतत्वों की पहचान के लिए सीसी फुटेज खंगाली जा रही है।

आशियाना इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह ने बताया कि फिलहाल किसी भी वाहन स्वामी की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल फुटेज के आधार पर आरोपितों की तलाश की जा रही है।