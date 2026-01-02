Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अराजकतत्वों ने घर के बाहर खड़ी कारों के शीशे तोड़े, लोगों ने देखा कॉलोनी का नजारा तो मचा हड़कंप

    By Ayushman Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:31 PM (IST)

    लखनऊ के आशियाना सेक्टर एल में गुरुवार तड़के अराजकतत्वों ने उत्पात मचाया। उन्होंने घरों के बाहर खड़ी 12 से अधिक कारों पर पत्थर मारकर उन्हें क्षतिग्रस्त ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। आशियाना सेक्टर एल में गुरुवार तड़के अराजकतत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। घरों के बाहर खड़ी 12 से ज्यादा कारों पर पत्थर मारकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सुबह जब वाहन स्वामियों ने अपनी कारों की हालत देखी तो इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद आशियाना पुलिस सीसी फुटेज के आधार पर आरोपितों की तलाश में जुट गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आशियाना सेक्टर एल निवासी डॉ. अनुरोध प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी कार रोज की तरह बुधवार रात घर के बाहर मुख्य द्वार के पास खड़ी थी। गुरुवार तड़के अराजकतत्वों ने पत्थर मारकर कार का शीशा तोड़ दिया और छत को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

    इसी तरह आसपास खड़ी अन्य कई कारों को भी निशाना बनाया गया। शोर न होने के कारण रात में किसी को घटना की भनक नहीं लगी। सुबह कारों को क्षतिग्रस्त देख लोगों ने आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें कुछ अराजकतत्व पत्थर मारते हुए दिखाई दिए।

    इसके बाद डॉ. अनुरोध प्रताप सिंह ने कंट्रोल रूम नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही आशियाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अराजकतत्वों की पहचान के लिए सीसी फुटेज खंगाली जा रही है।

    आशियाना इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह ने बताया कि फिलहाल किसी भी वाहन स्वामी की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल फुटेज के आधार पर आरोपितों की तलाश की जा रही है।

    गश्त बढ़ाने की लोगों ने की मांग

    इस तरह की घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि इस तरह रात में किसी
    तरह की घटना घटित हो सकती है। ऐसे में निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों ने रात में गश्त बढ़ाने और ऐसे अराजकतत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।