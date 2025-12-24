क्रिसमस और नववर्ष पर मेट्रो की टाइमिंग में होगा बदलाव, जश्न मनाकर लौटने वाले लोगों को नहीं होगी परेशानी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। क्रिसमस और नववर्ष पर यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो का समय बदला रहेगा। अब 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को मेट्रो सुबह छह से रात 12:30 बजे तक दौड़ेगी। इससे देर रात क्रिसमस और नववर्ष का जश्न मनाकर लौटने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।