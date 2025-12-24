Language
    क्रिसमस और नववर्ष पर मेट्रो की टाइमिंग में होगा बदलाव, जश्न मनाकर लौटने वाले लोगों को नहीं होगी परेशानी

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    लखनऊ मेट्रो क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर यात्रियों की सुविधा के लिए समय में बदलाव करेगा। 25 और 31 दिसंबर को मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 12:30 बजे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। क्रिसमस और नववर्ष पर यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो का समय बदला रहेगा। अब 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को मेट्रो सुबह छह से रात 12:30 बजे तक दौड़ेगी। इससे देर रात क्रिसमस और नववर्ष का जश्न मनाकर लौटने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

    मेट्रो की अंतिम सेवाएं मुंशी पुलिया एवं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट स्टेशन से रात्रि 12:30 बजे प्रस्थान करेगी। इन दोनों दिनों को छोड़कर मेट्रो का संचालन सामान्य रूप से सुबह छह से रात 10:30 बजे तक किया जाएगा।