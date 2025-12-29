लखनऊ में मुंशी पुलिया से एयरपोर्ट जा रही मेट्रो का ब्रेक जाम, घबरा गए यात्री; मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मुंशी पुलिया से एयरपोर्ट जाने वाली एक मेट्रो सेवा के ब्रेक अचानक जाम हो गए। इस कारण मेट्रो में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया।

सूचना मिलते ही मेट्रो की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद जाम ब्रेक को मैन्यूअल तरीके से रिलीज किया।

मेट्रो को डिपो ले जाकर उसकी तकनीकी जांच की गई। मेट्रो सर्विस सुबह 10 बजे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म एक पर पहुंची थी। यात्रियों को उतारने के बाद दूसरे यात्री सवार हुए। गेट बंद होने के बाद सिग्नल मिलते ही ट्रेन चलने को तैयार थी।