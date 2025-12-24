Language
    अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क पर 10 फीट घिसटा बाइक सवार, डिवाइडर से टकराने से मौत

    By Santosh Tiwari Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:59 PM (IST)

    लखनऊ में सरोजनी नगर में मंगलवार की रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मैकेनिक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार सड़क पर घिसट गया और डिवाइडर से टकराकर गंभीर ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, लखनऊ। सरोजनी नगर में मंगलवार की रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मैकेनिक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार सड़क पर घिसट गया और डिवाइडर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    राहगीरों के मुताबिक, सुलतानपुर के फरीदपुर निवासी 45 वर्षीय सरबजीत विश्वकर्मा बंथरा के चनखरा में पत्नी संगीता और दो बेटियों के साथ रहते थे। वह ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग नंबर आठ के पास वाहन मरम्मत करने की दुकान चलाते थे। मंगलवार की रात वह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे।

    कानपुर रोड पर एक निजी स्कूल के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सरबजीत बाइक समेत लगभग 10 फीट घिसट गए और सड़क पर बने डिवाइडर से जा टकराए। उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई।

    राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने उन्हें लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया जहां से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। ट्रामा सेंटर में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सरोजनी नगर इंस्पेक्टर राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि सीसी फुटेज की मदद से अज्ञात वाहन के बारे में जानकारी की जा रही है।