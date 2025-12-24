अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क पर 10 फीट घिसटा बाइक सवार, डिवाइडर से टकराने से मौत

संवाद सूत्र, लखनऊ। सरोजनी नगर में मंगलवार की रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मैकेनिक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार सड़क पर घिसट गया और डिवाइडर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।



राहगीरों के मुताबिक, सुलतानपुर के फरीदपुर निवासी 45 वर्षीय सरबजीत विश्वकर्मा बंथरा के चनखरा में पत्नी संगीता और दो बेटियों के साथ रहते थे। वह ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग नंबर आठ के पास वाहन मरम्मत करने की दुकान चलाते थे। मंगलवार की रात वह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे।