    लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज को किया सस्पेंड, चार आरोपियों की तलाश जारी

    By Ayushman Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:55 PM (IST)

    लखनऊ के इंदिरानगर में मेजर की बेटी अंजना के मकान पर अवैध कब्जे के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज सस्पेंड कर दि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरानगर ए ब्लाक में मेजर की बेटी अंजना के मकान पर कब्जा करने वाले दो लोगों को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मामले में लापरवाही बरतने वाले सर्वोदय नगर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। अब इस मामले में गाजीपुर पुलिस इस गिरोह के पांच लोगों की तलाश में जुटी है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि मकान की कीमत सात करोड़ रुपये है।

    गाजीपुर थाने की पुलिस ने बताया कि आरोपित बलराम ने पूछताछ में बताया कि वह लोग इसी तरह के मकान की तलाश करते हैं, जिनमें कोई विरोध करने वाला न हो। उन्हीं के गिरोह के एक व्यक्ति ने बताया था कि इसमें मेजर की बेटी रहती है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।

    मकान साढ़े चार हजार स्क्वायर फीट है और वर्तमान में इसकी कीमत सात करोड़ रुपये से कम नहीं होगी। यह जानकारी मिलते ही साथियों के साथ मकान की रेकी करने लगे। इस दौरान देखने को मिला कि मकान में ज्यादा लोगों का आना-जाना नहीं है। पहले मकान के बाहर बैठने-उठने लगे थे।

    साथ ही दाखिल-खारिज करवा लिया, जिसके बाद मकान पर बोर्ड लगा दिया था। बोर्ड लगाने के बाद विरोध किया, तो दस्तावेज दिखा दिए थे। जब अंजना को जानकारी हुई, तो स्थानीय थाने पर पहुंचकर शिकायत की, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की।

    इसके बाद वह किसी तरह मुख्यमंत्री तक पहुंची। वहां संज्ञान लेने के बाद जांच करवाई गई, तो चौकी इंचार्ज सौरभ सलोनिया की लापरवाही पाई गई कि मामले का संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में पुलिस उपायुक्त पूर्वी (डीसीपी) शशांक सिंह ने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया।

    चार आरोपितों की तलाश में लगी तीन टीम

    पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपितों के चार और साथी थे। उनकी तलाश में टीम अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही है। यह पता चला है कि मकान का खरीददार भी तैयार थे, जिससे मिलने वाली रकम से यह लोग आपस में बांट लेते। इसी तरह से बलराम कई मकान कब्जा कर चुका है।