जागरण संवाददाता, लखनऊ। जियामऊ के रिवेरा हाइट्स बिल्डिंग के छठे तल पर कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार पर गौतमपल्ली पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि संचालक मौके से फरार हो गया। मौके से दो हुक्का, छह चिलम, पाइप, फ्लेवर्ड तम्बाकू, चारकोल समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। उपनिरीक्षक ने गौतमपल्ली थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है।

इंस्पेक्टर रत्नेश सिंह ने बताया कि 28 दिसंबर की रात उपनिरीक्षक सुरेंद्र कुमार 1090 चौराहे पर ड्यूटी पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि रिवेरा हाइट्स द्वितीय के छठें तल पर हुक्का बार चल रहा है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे। पुलिस बिल्डिंग के छठें तल पर रेसितु नाम से चल रहे कैफे में छापेमारी की।

पुलिस टीम पहुंची तो कैफे में हुक्का बार चलता मिला। बार में कई हुक्के लगे थे। पुलिस कर्मियों को देखते ही कैफे में मौजूद लोग भागने लगे। इसी दौरान पुलिस ने घेरकर दो युवकों को पकड़ लिया। पुलिस ने संचालक आलाेक यादव से हुक्का बार का लाइसेंस मांगा तो वे नहीं दिखा सके।

पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने अपना नाम विनय निवासी न्यू कालोनी जियामऊ और राघवेंद्र सिंह निवासी जगदीशपुर अमेठी बताया। इसी दौरान संचालक मौके देख भागने में सफल हो गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि 18 से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना मना है।