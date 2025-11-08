Lucknow Jagran Samvadi 2025: छोटे-छोटे कार्यक्रमों को बड़ी पाठशाला बनाकर संगीत का ज्ञान बांटते थे पं. छन्नूलाल मिश्र

आनंद त्रिपाठी, जागरण, लखनऊ : सुंदर ललाट, गौर वर्ण और गजब की आवाज। दुनिया जिसे सुनने को दीवानी थी...ऐसे थे पं.छन्नूलाल मिश्र। वह शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ थे, लेकिन गाते समय आमजन के कथाकार हो जाते। जैसे कोई भक्त भजन साधना में लीन हो। कुछ भी गाते तो उसका अर्थ साथ समझाते चलते। गायन शैली और उनके चेहरे के भाव श्रोताओं को हर्ष से भर देते। उनके छोटे कार्यक्रम भी अपने आप में बड़ी पाठशाला थे। जिसने भी एक बार सुना, वह जीवन पर्यंत उनके रस में डूबा रहा।

लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में दैनिक जागरण संवादी के अंतर्गत छन्नूलाल मिश्र जी की स्मृति में सत्र की शुरुआत हुई तो पूरा हाल खचाखच भर गया। लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी, संगीत अध्येता यतीन्द्र मिश्र से दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख आत्मप्रकाश मिश्र ने संवाद को गति दी। आत्मप्रकाश मिश्र ने पंडित छन्नूलाल मिश्र का परिचय कराते हुए बताया कि उनकी जीवन यात्रा तीन अगस्त 1936 से शुरू होकर दो अक्टूबर 2025 को समाप्त होती है। वह नरेन्द्र मोदी के चुनाव में प्रस्तावक रहे। एक छोटे से कमरे में लोग उनसे मिलने को आतुर रहते थे। वह सबसे पूछते थे का सुनबा बचुआ।

यतीन्द्र मिश्र बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि छन्नूलाल का अर्थ है बनारस। उन्होंने किराना घराने से सीखा। ठाकुर जयदेव सिंह ने उन्हें आगे बढ़ाया, लेकिन किराना उनको अपना मानने को तैयार नहीं। वह पूरा का पूरा बनारस थे। जैसे लव-कुश ने पूरी रामायण गाकर सुनाई, उसी के वाहक रहे पंडित छन्नूलाल।

लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पं.छन्नूलाल मिश्र के साथ अपने अनुभव साझा किए। बताया कि कई बार उनसे मुलाकात हुई। उनके जीवन के कई रंग देखे हैं। उनमें असाधारण पांडित्य कला परंपरा का दर्शन होता था। वर्ष 1993 में जौनपुर में तत्कालीन जिलाधिकारी प्रदीप कुमार के साले प्रमोद का गाना सुना। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पं. छन्नूलाल मिश्र से सीख रहा हूं। बात यहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रदीप कुमार का पूरा परिवार एक घंटे तक पंडितजी की बात करता रहा। इस प्रकार उनसे पहला साक्षात्कार हुआ।

मालिनी अवस्थी ने बताया कि कुछ दिन बाद हम लोग बनारस आ गए। वहां एक जगह प्रस्तुति दे रही थी कि होली खेलौ रे नंदलालों के लाल, इतने में एक व्यक्ति ने बुला लिया। बोले इधर आओ, तुम नए कलेक्टर की दुल्हिन हो का। बताया कि इसमें मात्रा छूट गई है। दो दिन बाद अप्पाजी को बताया तो उन्होंने कहा कि जरूर पं.छन्नूलाल होंगे। मालिनी बताती हैं कि पंडितजी ने अपनी शैली स्वयं गढ़ी। संगीत की राह नदी की धारा जैसी होती है, जो अपनी राह बनाती चलती है। शास्त्रीयता में जो रस खो गया था, उसे पंडितजी अपने साथ लेकर आए।