लखनऊ में दबंगों ने बुजुर्ग दुकानदार पर किया हमला, मारकर पैर तोड़ा

संवाद सूत्र, जागरण, बीकेटी। चंद्रिका देवी मेला परिसर में बच्चों की मामूली लड़ाई में दबंगों ने लाई मुरमुरा की दुकान लगाने वाले बुजुर्ग पर डंडों से हमला कर दिया। हमले में दुकानदार का एक पैर टूट गया है और पसलियों में गंभीर चोट आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बीकेटी थाना क्षेत्र के ग्राम साढ़ामऊ निवासी नेमचंद (60) ने बताया चंद्रिका देवी मेला परिसर में उनकी लाई (मुरमुरा) की दुकान है। 21 अक्टूबर को दुकान के सामने दो बच्चे झगड़ रहे थे। उन्होंने समझाकर दोनों को हटा दिया था। कुछ देर बाद एक लड़के के घरवाले मल्लाहन खेड़ा निवासी निखिल प्रजापति,विनीत प्रजापति आये और तैश में गाली देते हुए दुकान से घसीट लिया।

दोनों ने डंडों से मारना शुरू कर दिया। हमले में दुकानदार के पैर की हड्डी टूट गई है। बुजुर्ग दुकानदार ने बताया घटना के बाद उन्होंने बीकेटी थाने पर तहरीर दी थी लेकिन अभी तक दबंगों पर कोई कारवाई नहीं हुई है। पूरी घटना मेला परिसर में लगे सीसीकैमरेमेंकैदहैजिसकी जांच की जा सकती है।