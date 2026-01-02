Language
    सऊदी के अस्पताल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर जालसाजों ने चार युवकों से ऐंठी रकम, पुल‍िस ने दर्ज कि‍या मुकदमा

    By Ayushman Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:07 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। जालसाजों ने भाई-बहन समेत चार लोगों को सऊदी के अस्पताल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर चार लाख रुपये ऐंठ लिए। रकम न लौटने पर उन्हें फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्र और वीजा वाट्सएपर पर भेजा। पीड़तों ने जाने के लिए दूतावास में संपर्क किया तो पता चला कि दोनों फर्जी हैं। गुडंबा थाने में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।


    आदिलनगर निवासी पीड़िता रुबैदा के मुताबिक उनकी बेटी सऊदी अरब के एक अस्पताल में नौकरी करती है और बेटा एहतेशाम वहीं ड्राइवर है। बेटे की कुछ महीने पहले सऊदी में आजमगढ़ लालगंज निवासी मेहताब आलम से हुई। इस बीच बेटा बीमारी के कारण नवंबर को यहां लौट आया था। कुछ दिन पूर्व मेहताब भी आ गया। बेटी भी छुट्टियों पर घर आई थी।

    मेहताब ने बेटे से बताया कि वह उसकी नौकरी और अच्छी जगह लगवा देगा। उसकी अच्छी सेटिंग है सऊदी में कई बड़ी कंपनियों से। हाल ही में मेहताब अपने एक दोस्त के साथ घर भी आया था। दोनों के कहने पर उन्हें बेटे-बेटी और उनकी दो सहेली की नौकरी लगवाने के लिए बात हुई। दोनों ने कुछ दस्तावेज तैयार करने के लिए कई मदों में रुपये मांगे।

    चार लाख रुपये दिए गए। हाल ही में उसने आदर्श मेडिसर्च सेंटर मोहम्मदाबाद मऊ का मेडिकल प्रमाणपत्र और वीजा सबका दिया। जाने की तैयारी हुई। इस बीच दूतावास की जांच में पता चला कि सब फर्जी है। फोन कर विरोध किया तो मेहताब उसके साथी शम्स आलम और जर्रार रजा ने धमकी दी। पुलिस उपायुक्त पूर्वी से मुलाकात हुई। उनके आदेश पर गुडंबा थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है।