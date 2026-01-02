साल के पहले ही दिन 8:40 घंटा की देरी से रवाना हुई तेजस एक्सप्रेस, फ्लाइट भी प्रभावित; ये रही पूरी लिस्ट
जागरण संवाददाता, लखनऊ। नववर्ष के पहले ही दिन कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन आइआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस का सफर यात्रियों को महंगा पड़ गया। तेजस एक्सप्रेस सुबह 6:10 बजे की जगह 8:40 घंटे की देरी से दोपहर 2:50 बजे रवाना हो सकी। वहीं, नई दिल्ली से बुधवार रात आठ बजे आने वाली 12566 बिहार संपर्कक्रांति एक्सप्रेस गुरुवार सुबह 7:29 बजे पहुंची। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दो दर्जन उड़ानें देरी का शिकार हुईं।
कोहरे के कारण रेल और विमान सेवाएं गुरुवार को भी प्रभावित हुईं। बुधवार रात 10:05 बजे लखनऊ आने वाली तेजस एक्सप्रेस गुरुवार सुबह सात बजे आयी। इसी तरह टूंडला-कानपुर सेक्शन की अधिकांश ट्रेनें घंटों देरी से आयीं। लखनऊ , ऐशबाग स्टेशनों पर यात्री ट्रेनों का इंतजार करते रहे।
वीआइपी ट्रेन लखनऊ मेल 2:28 घंटे और एसी एक्सप्रेस 2:19 घंटे की देरी से आयी। लखनऊ स्टेशन के विश्रामालय, प्रतीक्षालय और डारमेट्री यात्रियों से भरी रहीं। रेलवे के पूछताछ काउंटर पर भी यात्री ट्रेनों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए परेशान होते रहे। कई यात्रियों ने ट्रेनों की घंटों लेट लतीफी पर अपनी नाराजगी जतायी।
अधिक देर से आने वाली ट्रेनें
|ट्रेन नंबर व नाम
|देरी
|82501 लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस
|8:40 घंटा
|82502 नई दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस
|8:55 घंटा
|12004 शताब्दी एक्सप्रेस
|1:48 घंटा
|12180 आगरा-लखनऊ इंटरसिटी
|6:10 घंटा
|13240 कोटा-पटना एक्सप्रेस
|7:44 घंटा
|14866 मरुधर एक्सप्रेस
|3:54 घंटा
|12226 कैफियात एक्सप्रेस
|6:37 घंटा
|15566 वैशाली एक्सप्रेस
|5:50 घंटा
|15734 फरक्का एक्सप्रेस
|7:07 घंटा
|12232 चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट
|6:09 घंटा
|15012 चंडीगढ़-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस
|4:34 घंटा
|14208 पदमावत एक्सप्रेस
|2:57 घंटा
|12420 गोमती एक्सप्रेस
|3:45 घंटा
|11109 वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी जंक्शन लखनऊ इंटरसिटी
|5:04 घंटा
|22453 लखनऊ जंक्शन-मेरठ राज्यरानी एक्सप्रेस
|3:36 घंटा
|12556 गोरखधाम एक्सप्रेस
|12:26 घंटा
देरी की शिकार उड़ानें
|उड़ान संख्या व रूट
|देरी
|IX-198 दुबई-लखनऊ
|1:22 घंटा
|OV-705 मस्कट-लखनऊ
|1:12 घंटा
|IX-1026 मुंबई-लखनऊ
|27 मिनट
|XY-333 रियाद-लखनऊ
|5:04 घंटा
|S5-228 झारसुगुडा-लखनऊ
|42 मिनट
|IX-1058 दिल्ली-लखनऊ
|2:58 घंटा
|6E-453 हैदराबाद-लखनऊ
|47 मिनट
|S5-222 किशनगढ़-लखनऊ
|36 मिनट
|6E-2159 दिल्ली-लखनऊ
|1:31 घंटा
|OV-706 लखनऊ-मस्कट
|1:11 घंटा
|IX-2918 लखनऊ-बेंगलुरु
|1:05 घंटा
|XY-334 लखनऊ-रियाद
|5:14 घंटा
|S5-223 लखनऊ-किशनगढ़
|45 मिनट
|IX-1617 लखनऊ-पुणे
|3:05 घंटा
|6E-758 लखनऊ-दिल्ली
|47 मिनट
|S5-229 लखनऊ-झारसुगुडा
|38 मिनट
|IX-1618 लखनऊ-दिल्ली
|2:20 घंटा
|6E-5201 लखनऊ-मुंबई
|1:35 घंटा
|6E-6166 लखनऊ-हैदराबाद
|50 मिनट
|6E-1423 लखनऊ-शारजाह
|40 मिनट
