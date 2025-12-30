ठंड में ट्रेनों की लेट लतीफी की वजह से बढ़ी फ्लाइट ट्रैवल की मांग, विमानों का किराये में हुई बढ़ोतरी
जागरण संवाददाता, लखनऊ। छुट्टी के इस सीजन में ट्रेनों की लेट लतीफी ने यात्रियों की दुश्वारी को बढ़ा दिया है। ट्रेनों के घंटों लेट चलने के कारण पिछले एक सप्ताह में पर्यटन से जुड़े शहरों की ओर जाने वाली उड़ानों की मांग बढ़ी है। इसका असर उड़ान के किराए पर भी पड़ रहा है। लखनऊ से दिल्ली, जयपुर सहित कई शहरों की उड़ानों में तेजी आ गई है।
इसी महीने के शुरुआती सप्ताह में इंडिगो एयरलाइन के निरस्त होने के संकट के बीच जब विमान किराए में बेतहाशा वृद्धि हो गई थी, तब डीजीसीए ने दूरी के अनुसार अधिकतम किराया तय कर दिया था। इसके चलते 10 से 20 दिसंबर तक विमान किराए में कमी भी दर्ज की गई थी।
एयरलाइन कंपनियों ने स्थिति के सामान्य होने के बाद एक बार फिर अपने किराए में वृद्धि कर दी है। ट्रेनों के एसी सेकेंड, एसी थर्ड और एसी प्रथम के यात्री शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के अधिक लेट होने के कारण विमानों के टिकट बुक कर रहे हैं। कई यात्रियों ने जयपुर सहित कई शहरों में होटल की बुकिंग पहले से कर रखा है।
ऐसे में ट्रेनों के लेट होने पर इन यात्रियों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। 31 दिसंबर की यात्रा के लिए गोवा, मुंबई, कोलकाता की उड़ानों के टिकट का किराया सामान्य से दोगुणा अधिक हो गया है। विमान कंपनियाें ने वन स्टाप उड़ानों का विकल्प देकर भी किराए में वृद्धि की है। इसका असर यात्रियों के टूर पैकेज पर पड़ रहा है। छुट्टी के कारण लखनऊ एयरपोर्ट से इन दिनों प्रतिदिन लगभग 19 से 20 हजार यात्री सफर कर रहे हैँ। 10 से 20 दिसंबर तक प्रतिदिन लगभग 16 से 17 हजार यात्री सफर कर रहे थे।
31 दिसंबर की उड़ानों का किराया
|उड़ान संख्या
|कहां के लिए
|किराया
|एआइ-2492
|मुंबई
|24,457
|6ई-6222
|मुंबई
|15,726
|6ई-5201
|मुंबई
|12,051
|6ई-6737
|दिल्ली
|8,773
|आइएक्स-1618
|दिल्ली
|6,775
|6ई-6469
|कोलकाता
|13,642
|6ई-518
|चेन्नई
|11,332
|6ई-146
|गुवाहाटी
|14,070
|6ई-6902
|पटना
|9,022
|6ई-7027
|जयपुर
|8,100
|6ई-118
|पुणे
|11,542
|6ई-325
|बेंगलुरु
|17,842
|आइएक्स 1959
|बेंगलुरु
|15,706
|6ई-523
|हैदराबाद
|12,382
|6ई-399
|गोवा
|15,427
