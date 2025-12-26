लखनऊ में पांच दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग, पांच दमकल गाड़ियों ने पाया काबूं

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चिनहट बाजार में रावण दहन स्थल पर गुरुवार की सुबह अज्ञात कारणों के चलते एक दुकान में आग लग गई। आसपास के लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही आग बगल में टीनशेड से बनी चार अन्य दुकानों तक पहुंच गई। यह देख वहां अफरा-तफरी मच गई।

सुबह टहलने निकले लोग इधर-उधर भागने लगे। आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस और दमकल को दी। मौके पर गोमती, इंदिरानगर और हजरतगंज फायर स्टेशन से पहुंची पांच गाड़ियों ने 15 दमकलकर्मियों की मदद से पांच घंटे में आग पर काबू पाया। गनीमत रही की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।



गोमती नगर फायर स्टेशन अफसर (एफएसओ) सुशील कुमार ने बताया कि गुरुवार की सुबह 6:21 बजे रावण दहन स्थल पर आग लगने की सूचना आई थी। टीम के साथ दो गाड़ियों को लेकर मौके पर पहुंचे तो आग की चपेट में आने से टीनशेड से बनी पांच दुकानें पूरी तरह से आग की चपेट में थी। आसपास धुआं फैला हुआ था।

टीम बनाकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद इंदिरानगर और हजरतगंज फायर स्टेशन से कुल तीन गाड़ियां और मंगवाई गई। 15 दमकलकर्मियों की अलग-अलग टीम बनाकर सामने और बगल से हौज पाइप की मदद से पानी डालकर आग बुझानी शुरू की गई। कुछ दुकानों में प्लास्टिक और फायबर का सामान, कपड़े और रजाई गद्दे रखे हुए थे।

इसी वजह से आग तेज जल रही थी। टीम की मदद से लगभग पांच घंटे में आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से मोहम्मद रफी, मुकेश कनौजिया, मोहम्मद रज्जी, वीरेंद्र कश्यप, आशा शर्मा, मो. सलमान, रामलखन चौरसिया, याकूब, रहमान की दुकानें जल गई। गनीमत रही की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल, आग के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। शार्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है।



एक किलोमीटर दूर से दिख रहा था धुआं, मची रही अफरा-तफरी

आग इतनी विकराल थी कि धुआं लगभग एक किमी दूर से दिख रहा था। घटना की सूचना के बाद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इस दौरान रावण दहन स्थल के आसपास अफरा-तफरी मची रही। चिनहट पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में पसीने बहाने पड़े। घटना के वक्त सभी दुकानें बंद थी और बाजार में भी लोगों की चहल-पहल नहीं थी। वरना दुर्घटना और बड़ी हो जाती।



मेला कमिटी ने किराये पर दी थी दुकानें