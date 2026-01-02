बड़े इमामबाड़े की छत पर अज्ञात व्यक्ति ने की पेशाब, वीडियो हुआ वायरल
लखनऊ के बड़े इमामबाड़े की छत पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। हुसैनबाद ट्रस्ट के सहायक कार्यालय अधीक्षक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। हुसैनाबाद स्थित बड़े इमामबाड़े की छत पर अज्ञात व्यक्ति ने पेशाब कर दी। किसी शख्स ने इस घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। वीडियो संज्ञान में आने पर हुसैनबाद एवं सम्बद्ध ट्रस्ट के सहायक कार्यालय अधीक्षक ने चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की है।
सहायक कार्यालय अधीक्षक हबीबुल हसन ने बताया कि एक वीडियो उन्हें प्राप्त हुआ था। इसमें एक युवक बड़े इमामबाड़े की छत पर पेशाब कर रहा था। इमामबाड़ा धार्मिक स्थल है ऐसे कृत्य से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
सूचना के बाद चौक थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और एक टीम ने छानबीन की है। ट्रस्ट के कार्यालय से सीसी फुटेज भी मांगे गए हैं। इसके आधार पर आरोपित को चिन्हित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चौक इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।
