    राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर गमलों की सुरक्षा में लगाए गए भूतपूर्व सैनिक, चोरी का वीड‍ियो हुआ था वायरल

    By Anshu Dixit Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:01 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर गमले की चोरी की घटना को लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गंभीरता से लिया है। उपाध्यक्ष ने गमले की सुरक्षा के लिए भूतपूर्व सैनिकों को लगाया है। अब यह भूतपूर्व सैनिक गमला चोरी होने से तब तक रोकेंगे, जब तक सभी गमले लोहिया पार्क भिजवा नहीं दिए जाते।

    बता दें कि बसंत कुंज योजना में 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के दौरान एलडीए ने हजारों की संख्या में गमले मार्ग के सुन्दरीकरण को लेकर लगवाए थे।

    प्रधानमंत्री का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही आम पब्लिक के लिए रास्ता खोला गया तो दर्जनों लोग अपने दो व चार पहिया रोककर गमला अपने वाहनों में रखते हुए देखे गए। इसके वीडियो भी वायरल हुए।इन्हीं वीडियो को देखकर एलडीए उपाध्यक्ष ने जांच कराई तो मौके पर गमले कम पाए गए। उसके बाद से गमलों की सुरक्षा में भूतपूर्व सैनिक लगाए गए हैं।