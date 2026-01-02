लखनऊ में तेज रफ्तार ई-रिक्शे ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, मौत

संवाद सूत्र, लखनऊ। पारा के हंसखेड़ा सिंधी कालोनी में शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार ई-रिक्शे ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूटी सवार छिटककर सड़क पर जा गिरा। घटना में उसे गंभीर चोटें आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ई-रिक्शे को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ शुरू की है।

पारा इंस्पेक्टर ने बताया कि हरदोई के शाहाबाद निवासी 20 वर्षीय सचिन शर्मा हंसखेड़ा में किराए पर रहकर सोलर पैनल लगाने का काम करते थे। शुक्रवार की सुबह सचिन स्कूटी से अपने काम पर जा रहे थे।

सिंधी कालोनी के पास तेज रफ्तार ई-रिक्शा चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए सचिन की स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर में सचिन गम्भीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सचिन को लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद परिवार ने सचिन के परिवारजन से संपर्क किया है।