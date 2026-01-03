Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ठंड बढ़ी तो लखनऊ में बिजली की डिमांड ने पिछले साल का तोड़ा रिकॉर्ड, हर दिन खूब चले हीटर-गीजर

    By Anshu Dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:49 PM (IST)

    लखनऊ में बढ़ती ठंड के कारण बिजली की मांग ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 28 से 31 दिसंबर 2025 के बीच मांग 1217 मेगावाट एम्पियर तक पहुंच गई, जो प ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सर्दी बढ़ रही है तो राजधानी में बिजली की डिमांड भी चरम पर है। 2024 दिसंबर की तुलना में बीते दिसंबर में बिजली की डिमांड सौ मेगावट एम्पियर ज्यादा रही। 31 दिसंबर से लेकर दो जनवरी तक शीतलहर के कारण बिजली की डिमांड 12 सौ मेगावाट तक पहुंच गई। हालांकि ट्रांसमिशन अभियंताओं का दावा है कि राजधानी में बिजली की कोई कमी नहीं है। कुल क्षमता 3,673 मेगावाट एम्पियर की है। विद्युत पारेषण के मुख्य अभियंता जेपी विमल का कहना है कि ठंड में बिजली की डिमांड बढ़ी है।

    उनके मुताबिक 28 से 31 दिसंबर 2024 में बिजली की डिमांड 1035 मेगावाट के बीच थी। अब 28 से 31 दिसंबर 2025 में बिजली की डिमांड 1217 मेगावाट एम्पियर की रही। करीब पौने दो सौ मेगावाट से अधिक की डिमांड बढ़ी है। वहीं एक जनवरी 2026 को 11 सौ मेगावाट रही और दो जनवरी को भी इसी के इर्द गिर्द बिजली की डिमांड रही।

    राजधानी के ट्रांसमिशन बिजली उपकेंद्रों की मानीटरिंग बढ़ा दी गई है। अभियंताओं ने बताया कि सुबह व शाम छह बजे के बाद बिजली की डिमांड बढ़ रही है। रात में 11 बजे के बाद की बिजली की डिमांड सामान्य हो जा रही है। यही नहीं सुबह छह बजे से सुबह नौ बजे तक बिजली उपकेंद्रों में डिमांड सबसे ज्यादा दिखाता है। इस दौरान लोग हीटर, ब्लोअर, गीजर सब चला रहे हैं।

    2024 की लोड डेटा (कुल क्षमता: 3610 MVA)
    तारीख लोड (MVA)
    28 दिसंबर 2024 888.08
    29 दिसंबर 2024 894.57
    30 दिसंबर 2024 975.51
    31 दिसंबर 2024 1033.36
    2025-2026 की लोड डेटा (कुल क्षमता: 3673 MVA)
    तारीख लोड (MVA)
    29 दिसंबर 2025 1196.09
    30 दिसंबर 2025 1193.78
    31 दिसंबर 2025 1216.78
    01 जनवरी 2026 1099.86