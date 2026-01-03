ठंड बढ़ी तो लखनऊ में बिजली की डिमांड ने पिछले साल का तोड़ा रिकॉर्ड, हर दिन खूब चले हीटर-गीजर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सर्दी बढ़ रही है तो राजधानी में बिजली की डिमांड भी चरम पर है। 2024 दिसंबर की तुलना में बीते दिसंबर में बिजली की डिमांड सौ मेगावट एम्पियर ज्यादा रही। 31 दिसंबर से लेकर दो जनवरी तक शीतलहर के कारण बिजली की डिमांड 12 सौ मेगावाट तक पहुंच गई। हालांकि ट्रांसमिशन अभियंताओं का दावा है कि राजधानी में बिजली की कोई कमी नहीं है। कुल क्षमता 3,673 मेगावाट एम्पियर की है। विद्युत पारेषण के मुख्य अभियंता जेपी विमल का कहना है कि ठंड में बिजली की डिमांड बढ़ी है।

उनके मुताबिक 28 से 31 दिसंबर 2024 में बिजली की डिमांड 1035 मेगावाट के बीच थी। अब 28 से 31 दिसंबर 2025 में बिजली की डिमांड 1217 मेगावाट एम्पियर की रही। करीब पौने दो सौ मेगावाट से अधिक की डिमांड बढ़ी है। वहीं एक जनवरी 2026 को 11 सौ मेगावाट रही और दो जनवरी को भी इसी के इर्द गिर्द बिजली की डिमांड रही।

राजधानी के ट्रांसमिशन बिजली उपकेंद्रों की मानीटरिंग बढ़ा दी गई है। अभियंताओं ने बताया कि सुबह व शाम छह बजे के बाद बिजली की डिमांड बढ़ रही है। रात में 11 बजे के बाद की बिजली की डिमांड सामान्य हो जा रही है। यही नहीं सुबह छह बजे से सुबह नौ बजे तक बिजली उपकेंद्रों में डिमांड सबसे ज्यादा दिखाता है। इस दौरान लोग हीटर, ब्लोअर, गीजर सब चला रहे हैं।