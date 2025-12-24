बिजली का बिल देखकर यूपी के उपभोक्ता के पैरों तले खिसक गई जमीन, नए में जुड़कर आ गया पुराना भी Bill
लखनऊ में बिजली उपभोक्ता राम खेलावन के पौत्र आयुष नवंबर 2025 के बिल को लेकर परेशान हैं, जो भुगतान के बाद भी दिसंबर के बिल में जुड़कर आ गया है। 1912 पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमती नगर जोन में बिजली उपभोक्ता राम खेलावन के पौत्र आयुष कुछ दिनों से परेशान है। क्योंकि नवंबर 2025 माह में उनका बिजली का बिल 5266 जो आया था, वह दिसंबर के बिल जुड़कर फिर आ गया है। उपभोक्ता के मुताबिक नवंबर 2025 का बिल आनलाइन जमा किया जा चुका है और बैंक आफ इंडिया से भुगतान भी कट चुका हैं।
यूपीआई ट्रांजेक्शन आइडी नंबर 531877047029 है। पूरे प्रकरण में खासबात है कि उपभोक्ता ने टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत 15 दिसंबर 2025 को दर्ज कराई। उनका शिकायत नंबर एमवी 15122505130 थी। काबिल टीम ने बिना समस्या का हल किए 19 दिसंबर 2025 को शिकायत नंबर एमवी 22092400648 भेजकर निस्तारित कर दी। उपभोक्ता ने जिम्मेदारों को फोन किया तो कहा गया कि आइटी का मामला है, फिर भी दिखवाते हैं।
सवाल खड़ा होता है कि उपभोक्ता की समस्या टोल फ्री नंबर पर निस्तारित कैसे कर दी गई? उपभोक्ता से न संपर्क किया गया, न संशोधित बिल भेजा गया। कुल मिलाकर ऐसे ही मामलों के कारण राजधानी में लागू हुई नई बिजली व्यवस्था जिसे वर्टिकल कहा जा रहा है, वह उपभोक्ता के लिए सिरदर्द बन गई है।
उपभोक्ता के बिजली का खाता संख्या 7464213163 है। दिसंबर में नया बिल 6371.79 रुपये का बिल आया है। उपभोक्ता परेशान है कि नवंबर व दिसंबर का बिल मिलकर 11,688 रुपये कैसे जमा करे? क्योंकि नवंबर का बिल जमा किया जा चुका है। अगर बिल नहीं जमा करते हैं तो बिजली कनेक्शन कट सकता है।
वहीं जिम्मेदार फर्जी तरीके से समस्याओं का समाधान आनलाइन कर दे रहे हैं, यह स्थिति अगर रही तो टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराने वाले उपभोक्ताओं का विश्वास उठा जाएगा। वर्तमान में टोल फ्री मानीटरिंग के लिए एक बड़ी टीम काम कर रही है, तब यह स्थिति है।
नोट : अगर आप टोल फ्री 1912 पर शिकायत कर रहे हैं और बिना निस्तारण के शिकायत हल कर दी जा रही है तो आप भी anshu.dixit@lko.jagran.com पर अपनी शिकायत का पूरा ब्योरा, अपना मोबाइल नंबर, बिजली का खाता संख्या भेजकर बता सकते हैं।
