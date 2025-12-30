Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    टोल फ्री नंबर 1912 यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बना सिरदर्द, बिना हल के बंद हो जा रही शिकायतें

    By Anshu Dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:22 PM (IST)

    लखनऊ में बिजली उपभोक्ताओं को बिल संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद उनका समाधान नहीं हो रहा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उपभोक्ता अनुज सिंह ने दिसंबर माह का बिल न मिलने पर टोल फ्री नंबर 1912 पर तीन बार शिकायत की। उनका शिकायत नंबर एमवी 08122506951 है। इसके बाद भी उनके खाता संख्या 3978856886 का बिजली बिल अपडेट नहीं हुआ। यह हाल अभियंताओं की कार्यप्रणाली का है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खाते में 32,500 रुपये का बिल दिखा रहा है। उपभोक्ता के मुताबिक यह स्थिति तब है जब सारा भुगतान किया जा चुका है। पुराने लखनऊ के उपभोक्ता का बिल ही दिसंबर माह का नहीं आया है। उपभोक्ता का विद्युत संयोजन संख्या 4326760000 है। उपभोक्ता राजेश को डर सता रहा है कि कही बकाए पर कनेक्शन न कट जाए।

    केस दो
    बिल जनरेशन को लेकर कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। 24 दिसंबर से बिल जनरेट नहीं हुआ है। टोल फ्री नंबर 1912 पर चार बार शिकायत दर्ज कराई। इनका शिकायत नंबर एमवी 09112500327, एमवी 15112500363, एमवी09112500327, एमवी 08122503021 है। इसके बाद भी बिल उपभोक्ता को नहीं मिला। उपभोक्ता का खाता संख्या 5521860925 है और मोबाइल नंबर 9415300076 है।

    वहीं शिकायत नंबर एमवी 25112503572 को टोल फ्री नंबर 1912 पर 25 नवंबर को दर्ज कराया था। बिजली बिल नंबर 781898561474 और खाता संख्या 7811800000 है। उपभोक्ता का आरोप है कि शिकायत प्रगति पर है, कहते हुए शिकायत को बंद कर दिया गया है। यही नहीं उपभोक्ता की मांग है कि जो मीटर में खपत दिखा रही है, उसी के हिसाब से बिल लिया जाए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

    यह चंद मामले हैं। दैनिक जागरण को नियमित रूप से दर्जनों उपभोक्ता ऐसे ई मेल भेजकर अपना दर्द बता रहे हैं। किसी को बिल नहीं मिल रहा है तो किसी की वर्टिकल बिजली व्यवस्था में बनाए गए शिकायत केंद्र टोल फ्री नंबर 1912 पर फर्जी तरीके से हल कर रहे हैं। नई व्यवस्था में टोल फ्री नंबर को प्रभावी बनाने का दावा प्रबंधन ने किया था। इसकी एक माह में ही हकीकत सामने आने लगी। सवाल खड़ा होता है कि जब टोल फ्री नंबर 1912 उपभोक्ताओं की समस्याओं को ही समयबद्ध तरीके से हल नहीं कर पा रहा है तो आगामी गर्मी में बिजली आपूर्ति को लेकर समस्याएं कैसे हल होंगी ? अभी से उपभोक्ताओं के मन में वर्टिकल बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।

    नोट : अगर आप टोल फ्री 1912 पर शिकायत कर रहे हैं और बिना निस्तारण के शिकायत हल कर दी जा रही है तो आप भी anshu.dixit@lko.jagran.com पर अपनी शिकायत का पूरा ब्योरा, अपना मोबाइल नंबर, बिजली का खाता संख्या व पासपोर्ट साइज (पीड़ित उपभोक्ता) की फोटो भेजकर बता सकते हैं।