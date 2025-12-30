टोल फ्री नंबर 1912 यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बना सिरदर्द, बिना हल के बंद हो जा रही शिकायतें

खाते में 32,500 रुपये का बिल दिखा रहा है। उपभोक्ता के मुताबिक यह स्थिति तब है जब सारा भुगतान किया जा चुका है। पुराने लखनऊ के उपभोक्ता का बिल ही दिसंबर माह का नहीं आया है। उपभोक्ता का विद्युत संयोजन संख्या 4326760000 है। उपभोक्ता राजेश को डर सता रहा है कि कही बकाए पर कनेक्शन न कट जाए। केस दो बिल जनरेशन को लेकर कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। 24 दिसंबर से बिल जनरेट नहीं हुआ है। टोल फ्री नंबर 1912 पर चार बार शिकायत दर्ज कराई। इनका शिकायत नंबर एमवी 09112500327, एमवी 15112500363, एमवी09112500327, एमवी 08122503021 है। इसके बाद भी बिल उपभोक्ता को नहीं मिला। उपभोक्ता का खाता संख्या 5521860925 है और मोबाइल नंबर 9415300076 है।

वहीं शिकायत नंबर एमवी 25112503572 को टोल फ्री नंबर 1912 पर 25 नवंबर को दर्ज कराया था। बिजली बिल नंबर 781898561474 और खाता संख्या 7811800000 है। उपभोक्ता का आरोप है कि शिकायत प्रगति पर है, कहते हुए शिकायत को बंद कर दिया गया है। यही नहीं उपभोक्ता की मांग है कि जो मीटर में खपत दिखा रही है, उसी के हिसाब से बिल लिया जाए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।



यह चंद मामले हैं। दैनिक जागरण को नियमित रूप से दर्जनों उपभोक्ता ऐसे ई मेल भेजकर अपना दर्द बता रहे हैं। किसी को बिल नहीं मिल रहा है तो किसी की वर्टिकल बिजली व्यवस्था में बनाए गए शिकायत केंद्र टोल फ्री नंबर 1912 पर फर्जी तरीके से हल कर रहे हैं। नई व्यवस्था में टोल फ्री नंबर को प्रभावी बनाने का दावा प्रबंधन ने किया था। इसकी एक माह में ही हकीकत सामने आने लगी। सवाल खड़ा होता है कि जब टोल फ्री नंबर 1912 उपभोक्ताओं की समस्याओं को ही समयबद्ध तरीके से हल नहीं कर पा रहा है तो आगामी गर्मी में बिजली आपूर्ति को लेकर समस्याएं कैसे हल होंगी ? अभी से उपभोक्ताओं के मन में वर्टिकल बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।



नोट : अगर आप टोल फ्री 1912 पर शिकायत कर रहे हैं और बिना निस्तारण के शिकायत हल कर दी जा रही है तो आप भी anshu.dixit@lko.jagran.com पर अपनी शिकायत का पूरा ब्योरा, अपना मोबाइल नंबर, बिजली का खाता संख्या व पासपोर्ट साइज (पीड़ित उपभोक्ता) की फोटो भेजकर बता सकते हैं।