अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर डॉक्टर से 2.90 लाख रुपये ऐंठे, जांच में जुटी पुलिस
लखनऊ के इंदिरानगर इलाके में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर डॉक्टर से जालसाजों ने 2.90 लाख रुपये ऐंठ लिए। पीड़ित इंदिरानगर सेक्टर-16 के रहने वाल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरानगर इलाके में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर डॉक्टर से जालसाजों ने 2.90 लाख रुपये ऐंठ लिए। पीड़ित इंदिरानगर सेक्टर-16 के रहने वाले डॉ. हरिदास प्रसाद भारतीय ने गाजीपुर थाने में मुकदमा दर्ज दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डा. हरिदास प्रसाद के मुताबिक 24 दिसंबर को उनके मोबाइल नंबर पर एक अनजान नंबर से काल आया। जिसमें कालर ने खुद को पुलिस से जुड़ा बताते हुए कहा कि उनके पास पीड़ित का अश्लील वीडियो है। साथ ही धमकी दी गई कि यदि बताए गए नंबर पर बात कर रुपये नहीं दिए गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बदनामी के भय में पीड़ित ने कैलर द्वारा बताए गए नंबरों पर संपर्क किया। इसके बाद आरोपितों ने अलग-अलग माध्यमों से रुपये ट्रांसफर कराए। 24 दिसंबर को गूगल पे के माध्यम से 1.34 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए। वहीं 26 दिसंबर को इंडियन बैंक खाते से फिरोजाबाद स्थित खाते में एक लाख रुपये बैंक काउंटर से स्थानांतरित कराए गए।
इसके अलावा एक अन्य आरोपित ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर आनलाइन माध्यम से 55 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित के बैंक खाते से कुल लगभग 2.90 लाख रुपये की ठगी की गई। मामले की शिकायत पीड़ित ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर आनलाइन की है। इंस्पेक्टर गाजीपुर राजेश मौर्या के मुताबिक मुकदमा दर्ज
कर जांच की जा रही है।
