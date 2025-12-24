लखनऊ और आसपास के जिलों में रहेगा घना कोहरा, तापमान में आएगी गिरावट 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गुरुवार को सर्द और सितम ढा सकती है। गुरुवार को सुबह लखनऊ और आसपास के जिलों में घना कोहरा रहेगा। दोपहर बाद आसमान साफ हो सकता है। वहीं, बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा , दोपहर में धूप निकली लेकिन शाम होते ही लोग गलन के कारण ठिठुरते रहे।

बुधवार को अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि 4.8 डिग्री अधिक रहा। गुरुवार को अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 19 और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस की जगह 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।



