7 जनवरी से लखनऊ की सड़कों पर दौड़ेगी डबल डेकर ई-बस, ये रहेगा रूट; टिकट शुल्क भी हो गया तय

जागरण संवाददाता, लखनऊ। डबल डेकर ई-बस अब सात जनवरी से लखनऊ दर्शन कराएगी, पर्यटक हेरिटेज टूर में यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे। डबल डेकर का प्रतिदिन सुबह व शाम को दो शिफ्ट में संचालन होगा। यात्रा के लिए पर्यटक आनलाइन टिकट बुक करा सकेंगे। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में निर्णय हुआ कि बस का माक ड्रिल शनिवार को हाेगा।

पर्यटन विभाग “लखनऊ दर्शन टूर” शुरू कर रहा है।

डबल डेकर बस के सफल व सुचारु संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयुक्त सभागार में हुई। इसमें टूर के संभावित रूट, समय-सारिणी, टिकट व्यवस्था, सुरक्षा मानक, यात्री सुविधाओं, प्रचार-प्रसार रणनीति व विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया, डबल डेकर ई-बस में यात्रियों की सुविधा के लिए अनुभवी गाइड, स्वच्छता, बैठने की उचित व्यवस्था व आपातकालीन सुरक्षा उपाय भी किए जाएं।

एमडी यूपी स्टेट टूरिज्म आशीष कुमार ने बताया कि डबल डेकर ई-बस की प्रस्तावित दो शिफ्ट रहेंगी, जिसमें सुबह 08ः30 से 11ः30 बजे तक व सायं 04ः00 से 07ः00 बजे तक डबल डेकर ई-बस के माध्यम से पर्यटकों को लखनऊ दर्शन टूर कराया जाएगा। डबल डेकर ई-बस में ड्राइवर सहित 66 पर्यटक एक साथ लखनऊ दर्शन टूर कर सकेंगे। जिसके लिए तीन जनवरी को ई-बस का माक ट्रायल भी कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि वेबसाइट upstdc.co.in के माध्यम से आनलाइन टिकट बुक कराया जा सकता है। प्रति यात्री 500 रुपये व पांच से 12 वर्ष तक के बच्चों का 400 रुपये टिकट लगेगा। पहले माह में 10 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। बस 1090 से शुरू होकर हजरतगंज, ग्लोब पार्क, छतर मंजिल, रेजीडेंसी, विधानसभा, यूपी दर्शन पार्क आदि घुमाएगी। बस के तीन स्टाप 1090, विधानसभा और यूपी दर्शन पार्क होंगे। बस में गाइड ऐतिहासिक इमारतों आदि की जानकारी देंगे।

मंडलायुक्त ने आवासीय क्षेत्रों में पिकअप व ड्राप पाइंट्स पर समुचित प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता और पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश लखनऊ विकास प्राधिकरण व नगर निगम को दिया है। उन्होंने यूपी स्टेट टूरिज्म को निर्देशित किया कि बसों की उपलब्धता, पार्किंग व चार्जिंग सुविधा, चालक व किराया वसूली एजेंट की व्यवस्था करनी होगी। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमों के अनुरूप वाहनों का नियमित रखरखाव, फिटनेस प्रमाणन, प्रदूषण जांच व बीमा किया जाए। जिससे यात्रियों को सुविधा, सुरक्षा व व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था मिल सके।