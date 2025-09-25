लखनवी डांडिया नाइट: नवरात्रि पर लखनऊ के लोगों के लिए किया गया खास इंतजाम, ये तारीख और जगह कर लें नोट

लखनऊ में नवरात्रि के अवसर पर एक विशेष लखनवी डांडिया नाइट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जनेश्वर मिश्र पार्क में 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में गरबा डांडिया सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान शामिल होंगे। हर शाम वाराणसी शैली की महाआरती होगी और 2 अक्टूबर को 11000 दीपकों का प्रज्वलन होगा। यह महोत्सव भक्ति मनोरंजन और आधुनिकता का संगम है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्रि का पर्व हर किसी के लिए श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का प्रतीक है। इस दौरान पूरे देश में गरबा और डांडिया की धूम रहती है। लखनऊ भी इस परंपरा से अछूता नहीं है, लेकिन इस बार राजधानी के लोगों के लिए कुछ खास इंतज़ाम किए गए हैं।

छोटे-छोटे डांडिया नाइट तो हर साल कई जगह होते हैं, परंतु इस वर्ष लखनवी लोगों को मिलने जा रहा है एक ऐसा आयोजन जो न केवल डांडिया और गरबा तक सीमित है, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और आधुनिकता का अद्भुत संगम भी है।

27 सितंबर से 2 अक्टूबर स्थान – जनेश्वर मिश्र पार्क, गेट नंबर-05 इस भव्य आयोजन को Show Nawabs foundation and ZingaraEvents aur praloveshievents करा रहे हैं धार्मिक और सांस्कृतिक आकर्षण इस आयोजन की सबसे खास बात है हर रोज़ शाम 6 बजे से 7 बजे तक वाराणसी शैली की भव्य महाआरती और माता रानी का दरबार। यह अनुष्ठान उपस्थित लखनवी लोगों को दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराएगा। परिवारों के लिए यह एक अद्वितीय अवसर होगा, जहां भक्ति और आनंद एक साथ अनुभव किए जा सकेंगे।

मनोरंजन और उत्सव का रंग भक्ति के साथ-साथ महोत्सव में मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हर शाम दर्शकों के लिए डीजे, ढोल, फूड स्टॉल, आकर्षक लाइफस्टाइल स्टॉल और झूले मौजूद रहेंगे। यहां न केवल युवा, बल्कि बच्चे और बुज़ुर्ग भी अपनी पसंद का आनंद ले सकेंगे। स्वादिष्ट व्यंजनों और खरीदारी के साथ यह आयोजन एक संपूर्ण लखनवी पारिवारिक मेलजोल का अवसर बनेगा।

विशेष आयोजन – लखनवी अंदाज़ में पहली बार महोत्सव की सबसे बड़ी खासियत होगी 2 अक्टूबर की शाम। इस दिन होगा 11,000 दीपकों का भव्य प्रज्वलन, जो रात के अंधकार को रोशनी के महासागर में बदल देगा। इसके साथ ही लखनऊ पहली बार देखेगा डिजिटल रावण दहन और फायर स्काई शो का अनोखा संगम। यह दृश्य नवरात्रि के उत्सव को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और हर लखनवी की स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा।

सुरक्षा और सुविधाएं इस आयोजन में शामिल हर आगंतुक की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। पूरे पार्क परिसर में सीसीटीवी कैमरे, पुलिस बल, प्राइवेट सिक्योरिटी और वॉलंटियर्स की टीम तैनात रहेगी। आयोजकों ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लखनवी आगंतुक निश्चिंत होकर परिवार और मित्रों के साथ इस उत्सव का भरपूर आनंद उठा सके।

क्यों है यह आयोजन खास? लखनऊ में हर साल कई डांडिया नाइट होते हैं, लेकिन लखनवी डांडिया नाइट महोत्सव केवल डांडिया तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें परंपरा, आस्था, संस्कृति, संगीत, स्वाद और आधुनिकता का अद्भुत संगम होगा। यही कारण है कि यह आयोजन लखनवी राजधानी के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार अवसर बन जाएगा।