एटीएम कार्ड बदल कर और कॉल कर जालसाजों ने ऐंठी रकम, पुलिस मामले दर्ज कर शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में साइबर और एटीएम ठगी के अलग-अलग मामले हुए। पीड़ितों ने गाजीपुर व गोसाईंगंज थाने में तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ितों के मुताबिक जालसाजों ने एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकालने, फोन काल के जरिए खाते से रकम ट्रांसफर कराने और फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर ठगी की हैं।



इंदिरानगर निवासी अंशु राय ने सेक्टर-15 के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से रुपये निकालने के दौरान ठगी का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, तीन अज्ञात लोगों ने बातों में उलझाकर उसका एटीएम कार्ड बदल लिया और उसके पति के खाते से 50 हजार रुपये निकाल लिए। जानकारी होते ही खाता फ्रीज कराया गया। अरावली चौकी में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

इसी तरह कुर्मांचल नगर निवासी दीप्ती जोशी ने बताया कि 15 जून 2025 को उनके बेटे को फोन कर अलग-अलग नंबरों से बहकाया गया और उनके खाते से दस बार में कुल 47,500 रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए। वहीं, गोसाईंगंज के रहमत नगर निवासी अजीत कुमार ने फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए ठगी का आरोप लगाया है।