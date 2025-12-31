जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाजों ने निवेश और मुनाफे का लालच देकर शहर के अलग-अलग इलाकों में तीन लोगों से 7.82 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत के आधार पर संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज कराया है। घटनाएं गोमतीनगर, चौक और गाजीपुर इलाके में हुई हैं।



गोमती नगर के विवेक खंड निवासी जितेंद्र कुमार ने बताया कि 15 दिसंबर की दोपहर उनके मोबाइल पर खाते से रुपये निकलने का संदेश मिला। उन्होंने चेक किया तो दोपहर 2.30 बजे से तीन बजे के बीच खाते से चार लाख रुपये निकाल लिए गए थे। यह देख उनके होश उड़ गए।

उन्होंने तत्काल साइबर सेल में शिकायत की। इसके बाद गोमती नगर थाने में तहरीर दी है। गोमती नगर पुलिस ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की है। इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि पीड़ित से खाते का विवरण मांगा गया है। चौक के सोंधी टोला निवासी यशस्वी रस्तोगी ने बताया कि 21 अक्टूबर को उन्हें एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया।