सड़क पर कब्जे के आरोप में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ केस में अज्ञात आरोपितों को भी किया जाएगा चिन्हित

स्वास्तिका सिटी में सड़क पर कब्जे के साथ स्थानीय निवासियों को धमकाने के मामले में आठ-दस अज्ञात आरोपितों की पड़ताल तेज हो गई है। पुलिस घटना से जुड़े वीडियो और सीसी फुटेज की मदद से अज्ञात आरोपितों को चिन्हित कर रही है। आरोपितों को चिन्हित कर सभी को नोटिस दिया जाएगा।

जौनपुर में महाराजगंज से ब्लाक प्रमुख मांडवी सिंह के पति विनय सिंह स्वास्तिका सिटी में अपना मकान बनवा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि विनय सिंह लोगों को डरा-धमकाकर जबरन कालोनी की सड़क पर दीवार खड़ी कर सार्वजनिक रास्ता बंद कर रहे थे। लोगों ने विरोध जताया और सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस से शिकायत की तो थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने शिकायत करने वालों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया।

पीड़ितों ने मंगलवार को पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सेंगर से मिलकर शिकायत की थी। इसके बाद इस केस में उदासीनता बरतने के मामले में दोपहर में इंस्पेक्टर उपेंद्र को लाइन हाजिर कर दिया गया। मंगलवार की शाम पूर्व सांसद धनंजय सिंह, विनय सिंह, उसके सरकारी गनर और 8-10 अज्ञात लोगों पर मारपीट, धमकी, बलवा, एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। इसकी जांच गोसाईंगज के सहायक पुलिस आयुक्त ऋषभ यादव कर रहे हैं। मुकदमे में कई लोग अब भी अज्ञात हैं ऐसे में पुलिस घटना से जुड़े वीडियो के आधार पर इन्हे भी चिन्हित कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सभी आरोपितों को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाएगा। इसी आधार पर विवेचना भी होगी।