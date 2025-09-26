Language
    दिवाली पर अचानक छापा मार सकती है ये टीम, यूपी में शुरू हो गया नया अभियान

    By Rajeev Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:51 PM (IST)

    दीपावली पर लखनऊ में मिलावटी मिठाई की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। छापामार टीमें दुकानों मंडियों और टोल प्लाजा पर जांच करेंगी। त्योहारों पर मिठाई दूध और पनीर की मांग बढ़ने से मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। विभाग ने मिलावट में लिप्त कारोबारियों को चिन्हित किया है और सेक्टर वार दुकानों की जांच की जा रही है।

    दीपावली पर विशेष टीमें करेंगी मिलावट की जांच

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली पर मिठाइयों की डिमांड सबसे अधिक होती और इसकी आड़ में मिलावटखोर भी सक्रिय हो रहे हैं। मिलावटी मिठाई और दूसरी खाद्य सामग्री से लोगों की सेहत नहीं खराब हो इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विशेष अभियान चला रहा है। विभाग ने इसके लिए अलग से छापामार टीमें गठित की हैं जो दुकानों से लेकर मंडियों और टोल प्लाजा पर जाकर जांच करेंगी।

    त्योहारों पर खासकर दीपावली पर मिठाई सहित दूध, पनीर और नमकीन की बिक्री कई गुनी होती है। बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए मिलावट खोर भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने में नहीं चूके रहे हैं। राजधानी और आसपास के जिलों में बीते कुछ दिनों में ही मिलावट के कई मामले सामने आए हैं।

    बीते दिनों एफएसडीए की जांच में कई नमूने फेल ही नहीं असुरक्षित श्रेणी में पाए गए। पश्चिमी से घटिया पनीर की सप्लाई पकड़ी गई जो जांच में असुरक्षित पाया गया। सहायक आयुक्त वीपी सिंह का कहना है कि दीपावली पर सभी सामान की डिमांड कई गुना बढ़ती है जिसकी वजह से तमाम लोग घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर मिठाइयां बनाकर बाजार में खपत का प्रयास करते हैं।

    एफएसडीए ऐसे लोगों की तलाश के लिए अभियान चला रहा है जहां पर घटिया सामग्र्री से बनी मिठाइयां बनने की आशंका है। विभाग ने ऐसे कारोबारियों को भी चिन्हित किया है जो मिलावट के कारोबार में लिप्त रह चुके हैं।

    विभाग ने सेक्टर वार दुकानों की जांच कराने के लिए खाद्य निरीक्षकों को लगाया है। इसके लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन भी इस काम में लगायी गयी हैं। दूध की मंडिया पर विशेष निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा बाहरी जिलों से आने वाले दूध और खोआ की जाच के लिए बार्डर इलाकों में ही टीमें लगायी गयी हैं।