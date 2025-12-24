Language
    लखनऊ में फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी आग, दंपती ने कूदकर बचाई जान

    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:36 PM (IST)

    लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में मिठाई वाला चौराहे के पास फ्लाईओवर पर बुधवार शाम एक चलती कार में आग लग गई। कार में सवार दंपती ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। विभूतिखंड इलाके में मिठाई वाला चौराहे के पास फ्लाईओवर पर बुधवार की शाम चलती कार में अचानक आग लग गई। अंदर बैठे दंपती ने आग की लपटें देख किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना में कार पूरी तरह से जल गई। मौके पर इंदिरानगर दमकल स्टेशन से पहुंची एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

    दमकलकर्मियों ने बताया कि गोमतीनगर के विराट खंड निवासी वैभव सिंह बुधवार की शाम पत्नी के साथ बाराबंकी से अपने घर जा रहे थे। मिठाई वाला चौराहे के पास फ्लाईओवर पर उनकी कार के इंजन से अचानक धुआं उठने लगा। उन्होंने कार की रफ्तार कम की लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा बोनट आग की चपेट में आ गया।

    किसी तरह वैभव ने कार किनारे करते हुए कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद सूचना दमकल को दी गई। मौके पर पहुंची इंदिरानगर फायर स्टेशन की गाड़ी ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह से फ्लाईओवर पर यातायात भी बाधित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एक एक-कर वाहनों को निकाला और यातायात सुचारू कराय