लखनऊ में फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी आग, दंपती ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। विभूतिखंड इलाके में मिठाई वाला चौराहे के पास फ्लाईओवर पर बुधवार की शाम चलती कार में अचानक आग लग गई। अंदर बैठे दंपती ने आग की लपटें देख किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना में कार पूरी तरह से जल गई। मौके पर इंदिरानगर दमकल स्टेशन से पहुंची एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।



दमकलकर्मियों ने बताया कि गोमतीनगर के विराट खंड निवासी वैभव सिंह बुधवार की शाम पत्नी के साथ बाराबंकी से अपने घर जा रहे थे। मिठाई वाला चौराहे के पास फ्लाईओवर पर उनकी कार के इंजन से अचानक धुआं उठने लगा। उन्होंने कार की रफ्तार कम की लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा बोनट आग की चपेट में आ गया।