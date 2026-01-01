UP Weather: धूप खिलने के बावजूद यूपी के 25 जिलों में जारी रहेगा ठंड का कहर, अगले हफ्ते भीषण शीतलहर का अलर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा का प्रकोप जारी है। हालांकि, गुरुवार को लखनऊ समेत आसपास के जिलों में करीब 10 दिन बाद सूर्य देव ने दर्शन दिया तो लोगों को सर्दी से काफी राहत मिली। तेज धूप के चलते दिन के तापमान में बुधवार की तुलना में करीब पांच डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।

अधिकतम पारा 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। रात का तापमान सात डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी सहित 25 से अधिक जिलों में शुक्रवार और शनिवार को भी ठंड से कुछ राहत का सिलसिला बना रहेगा। दिन के तापमान में दो-तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के आसार हैं।



बाराबंकी में सबसे ठंडी रात

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, पश्चिम इलाकों में नए साल की शुरुआत हल्की बारिश से हुई, जिससे गलन बढ़ गई। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में अनेक स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, अमरोहा, हापुड़, बिजनौर और मुरादाबाद में भी बादलों की आवाजाही के साथ मौसम काफी ठंडा रहा।

अब शुक्रवार और शनिवार को धूप होगी, लेकिन पछुआ हवा चलने से ठिठुरन जारी रहेगी। हालांकि, धूप निकलने से अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। प्रदेश में बाराबंकी में रात सबसे ठंडी रही, जहां न्यूनतम पारा रिकार्ड तीन डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। गोरखपुर 4.4, हरदोई 4.5 और कानपुर में रात का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



अगले सप्ताह से शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, दिसंबर माह के दौरान प्रशांत महासागर में ला-नीना परिस्थितियों एवं प्रबल ध्रुवीय भंवर के साथ प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता नगण्य रहने से घने कोहरे के दिनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर में 22 तक कोहरा छाया, जबकि 12 दिन शीतलहर का असर रहा।