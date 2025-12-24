Language
    क्र‍िसमस पर बार और रेस्टोरेंट पर रहेगी प्रशासन की नजर, बिना लाइसेंस पार्टी की तो खैर नहीं

    By Rajeev Bajpai Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:14 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। क्रिसमस को लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। बार, होटल और रेस्टोरेंट को सख्त निर्देश हैं कि बिना लाइसेंस शराब पार्टी की तो खैर नहीं। अधिकारियों से कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्रो में निगरानी करें और जहां पर भी उल्लंघन हो रहा हो वहां कार्रवाई करें।

    लखनऊ में नए वर्ष से पहले क्रिसमस को लेकर भी काफी उत्साह रहता है। हजरतगंज, गोमतीनगर, अलीगंज, आशियाना सहित नए इलाकों में भी देर रात तक रौनक रहती है और लोग सड़कों पर निकलते हैं।

    आबकारी विभाग ने गोमतीनगर में समिट बिल्डिंग और दूसरे जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या में बार और मॉडल शॉप हैं वहां समय का पालन करने के निर्देश दिए हैं। लाइसेंस धारकों के लिए जो समय निर्धारित है उतने समय तक ही शराब की बिक्री की जाए।

    दरअसल, कई जगहों पर क्रिसमस विशेष म्यूज़िक नाइट, डीजे सेट, लाइव बैंड और थीम पार्टी प्लान की गई हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बा और रेस्टोरेंट को भीड़ प्रबंधन के भी इंतजाम करने को कहा गया है। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि स्थान की क्षमतानुसार ही लोगों को आमंत्रित किया जाए जरूरत से ज्यादा भीड़ एकत्र होने पर भगदड़ मचने की आशंका हो सकती है। इसलिए सभी जगहों पर प्रबंध तंत्र इसके लिए जिम्मेदार होगा।

    वहीं सुरक्षा के लिहाज़ से लखनऊ पुलिस ने सभी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पर्याप्त फोर्स तैनात करने की बात कही है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शहर में होंगे इसलिए पुलिस और भी सतर्कता बरत रही है। सभी प्रमुख इलाकों में पैदल गश्त और पिकेट ड्यूटी बढ़ाई गई है।

    संवेदनशील चर्चों और माल क्षेत्रों में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती रहेगी। कुछ स्थानों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की तैयारी है, ताकि बड़े आयोजनों के दौरान सुरक्षा में कोई चूक न हो। ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। हजरतगंज और गोमतीनगर में डायवर्जन और अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था की गई है। माल और रेस्टोरेंट के बाहर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि देर रात तक होने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।