लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर: बेहटा नहर में पलटी कार, प्रॉपर्टी डीलर समेत दो की मौत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कुर्सी रोड स्थित बेहटा में बुधवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में प्रॉपर्टी डीलर समेत दो की मौत हो गई, जबकि एक मामूली रूप से घायल हो गया। नए वर्ष की पार्टी से लौटते समय कार अनियंत्रित होकर बेहटा नहर में पलट गई। सूचना पर पहुंचे दारोगा हरिओम पटेल ने पुलिसकर्मी व ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद परिवारीजन को सूचना दी गई।

इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेश श्रीवास्तव ने बताया कि मृतकों की पहचान महिगवां के पलिया निवासी विनोद यादव और कल्ली पश्चिम निवासी अरुण रावत के रूप में हुई है। वहीं, कार में सवार कुंवर रावत को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसे मामूली चोटें आई हैं। उसका इलाज चल रहा है।

चौकी इंचार्ज बेहटा ने बताया कि हरिओम पटेल ने बताया कि विनोद यादव प्रॉपर्टी का काम करते थे। वह बुधवार को नए वर्ष की पार्टी से अपनी कार से लौट रहे थे। कार में उनके साथ अरुण रावत और कुंवर रावत सवार थे। रात करीब साढ़े 11 बजे जैसे ही कार बेहटा नहर पारा गांव के पास पहुंची, चालक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी नहर में जा गिरी।

तेज बहाव के कारण कार कुछ ही देर में पानी में डूब गई। पुलिस को सूचना मिली कि पारा गांव के पास एक कार नहर में गिर गई है। वह खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पहले से पीआरवी मौजूद थी। पुलिस, पीआरवी कर्मियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से नहर में गिरी कार से पहले कुंवर रावत को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

इसके बाद काफी मशक्कत के बाद कार के भीतर फंसे विनोद यादव और अरुण रावत को बाहर निकाला गया। दोनों को तत्काल निजी एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुडंबा ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

विनोद यादव के बहनोई चंद्रप्रकाश ने बताया कि विनोद के परिवार में पत्नी मीना और 15 वर्षीय बेटा अभय है। नए वर्ष के पहले दिन ही हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, अरुण रावत के पिता संतोष कुमार ने बताया कि अरुण मेडिकल स्टोर पर काम करता था, जिसे उसने एक माह पहले छोड़ दिया था। बुधवार सुबह उसका दोस्त कुंवर उसे घर से बुलाकर ले गया था। देर रात कुंवर के घर से हादसे की सूचना मिली।



