लखनऊ छावनी में बनेगा 10 करोड़ का मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, परिषद ने साइन किया एमओयू
जागरण संवाददाता, लखनऊ। छावनी परिषद अब अपने यहां खेलकूद गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। परिषद दिलकुशा गार्डेन के पास करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाएगा। इसका निर्माण एचएएल से सीएसआर फंड से किया जाएगा। सोमवार को छावनी परिषद और एचएएल के बीच एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए।
परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर ने बताया कि मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में बैडमिंटन कोर्ट, बाक्सिंग एरीना, पिकलबाल कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट हाल जैसी सुविधाएं होंगी। इस अवसर पर एचएएल के महाप्रबंधक केके भट्ट, जीएम एचआर एसएस चंदेल भी उपस्थित थे।
