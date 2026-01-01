Language
    लखनऊ छावनी में बनेगा 10 करोड़ का मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, परिषद ने साइन किया एमओयू

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:43 PM (IST)

    लखनऊ छावनी परिषद और एचएएल ने दिलकुशा गार्डन के पास 10 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। छावनी परिषद अब अपने यहां खेलकूद गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। परिषद दिलकुशा गार्डेन के पास करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाएगा। इसका निर्माण एचएएल से सीएसआर फंड से किया जाएगा। सोमवार को छावनी परिषद और एचएएल के बीच एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए।

    परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर ने बताया कि मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में बैडमिंटन कोर्ट, बाक्सिंग एरीना, पिकलबाल कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट हाल जैसी सुविधाएं होंगी। इस अवसर पर एचएएल के महाप्रबंधक केके भट्ट, जीएम एचआर एसएस चंदेल भी उपस्थित थे।