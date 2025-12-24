जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहीद पथ स्थित खरगापुर में छोटे भाई ने मकान में हिस्सेदारी के विवाद में 52 वर्षीय बड़े भाई रामदेव के सीने पर चढ़कर डंडे से वार करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी। गुरुवार को पुलिस ने आरोपित मोनू रावत को शहीद पथ अंडर पास के हिमालयन तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल डंडा भी बरामद हुआ है।



इंस्पेक्टर सुधीर अवस्थी ने बताया कि खरगापुर निवासी रामदेव और मोनू सगे भाई थे। सोमवार को दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान मोनू ने शराब के नशे में रामदेव के सिर पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। रामदेव घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवारजन के मुताबिक, रामदेव सब्जी खरीदने के लिए घर से निकले थे।