सीने पर चढ़कर भाई की हत्या करने वाला गिरफ्तार, मकान में हिस्सेदारी के लिए ले ली थी जान
शहीद पथ स्थित खरगापुर में छोटे भाई ने मकान में हिस्सेदारी के विवाद में 52 वर्षीय बड़े भाई रामदेव के सीने पर चढ़कर डंडे से वार करने के बाद उनकी हत्या कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहीद पथ स्थित खरगापुर में छोटे भाई ने मकान में हिस्सेदारी के विवाद में 52 वर्षीय बड़े भाई रामदेव के सीने पर चढ़कर डंडे से वार करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी। गुरुवार को पुलिस ने आरोपित मोनू रावत को शहीद पथ अंडर पास के हिमालयन तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल डंडा भी बरामद हुआ है।
इंस्पेक्टर सुधीर अवस्थी ने बताया कि खरगापुर निवासी रामदेव और मोनू सगे भाई थे। सोमवार को दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान मोनू ने शराब के नशे में रामदेव के सिर पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। रामदेव घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवारजन के मुताबिक, रामदेव सब्जी खरीदने के लिए घर से निकले थे।
इसी दौरान रास्ते में छोटे भाई मोनू ने पत्नी सीमा के साथ उन्हें रोक लिया और मकान में हिस्सेदारी देने की मांग करने लगा। रामदेव के इंकार करते ही मोनू उग्र हो गया और बांस के डंडे से हमला कर दिया। इंस्पेक्टर के मुताबिक, मोनू को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हत्या के बाद घटना में इस्तेमाल डंडा उसने रघुनाथ नगर गेट के पास खाली प्लाट में झाड़ियों में फेंका था।
निशानदेही पर पुलिस ने डंडा बरामद किया है। मोनू को जेल भेजा गया है। साथ ही घटना में उसकी पत्नी की संलिप्तता को लेकर भी जांच की जा रही है। आरोप साबित होने पर उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा।
