‘बाबा नीब करौरी महाराज’ फिल्म में दिखेगी गोमती नदी में आई बाढ़ की त्रासदी, 1960 में डूब गया था बाबा का आश्रम

लखनऊ में बाबा नीब करौरी महाराज की जीवनी पर आधारित फिल्म का पोस्टर जारी किया गया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और निर्देशक मधुर भंडारकर ने फिल्म के बारे में जानकारी दी। फिल्म बाबा के जीवन के अनछुए पहलुओं चमत्कारों और निजी जीवन को दर्शाती है। निर्देशक शरद सिंह ठाकुर ने बताया कि फिल्म साढ़े चार साल के शोध के बाद बनी है और दिसंबर में रिलीज होगी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बाबा नीब करौरी महाराज की जीवनी पर आधारित फिल्म ‘बाबा नीब करौरी महाराज’ के पोस्टर को बुधवार को लांच किया गया। राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और मशहूर फिल्म निर्देशक पद्मश्री मधुर भंडारकर व फिल्म के निर्देशक व कलाकारों ने पोस्टर जारी कर फिल्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

मुख्य अतिथि ने कहा कि बाबा नीब करौरी महाराज एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने असंभव काम को भी संभव बना दिया। बाबा नीब करौरी महाराज देश की आध्यात्मिक चेतना के मजबूत स्तंभ हैं और यह फिल्म उनके जीवन के कई अनछुए पहलुओं को भी उजागर करेगी।

मशहूर फिल्म निर्देशक पद्मश्री मधुर भंडारकर ने कहा कि यह फिल्म बाबा के चमत्कारों के साथ ही उनके निजी जीवन को भी दिखाएगी, जिसके लिए फिल्म के निर्देशक शरद सिंह ठाकुर और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है।

निर्देशक शरद सिंह ठाकुर ने बताया कि साढ़े चार साल के शोध के बाद यह फिल्म बन पाई है। दिसंबर में फिल्म रिलीज होगी। राजधानी में 1960 में गोमती नदी में आई बाढ़ के कारण बाबा नीब करौरी का आश्रम डूब गया था। उस साल की त्रासदी के साथ उनके द्वारा स्थापित हनुमान सेतु मंदिर व देश के अन्य मंदिरों के बारे में बताया गया है।

पौने तीन घंटे की फिल्म बाबा के भक्तों के लिए खास होगी। स्क्रिप्ट लिखते समय मैने उनकी बेटी गिरजा, नाती धनंजय से बात की। समारोह में भातखंडे संस्कृति विवि की कुलपति प्रो. मांडवी सिंह, कुलसचिव डा. सृष्टि धवन, एडीएम आगरा विकास प्राधिकरण आनंद सिंह और शंकरी सिंह के अलावा भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी मौजूद थे।

बाबा की भूमिका में सुबोध भावे कई हिंदी व मराठी फिल्मों में काम कर चुके सुबोध भावे ने फिल्म में बाबा नीब करौरी की भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि बाबा के किरदार को निभाने के लिए पहली बार हमने उनकी जीवनी को पढ़ा है। मेरी कोशिश है कि जो कुछ मैंने जाना और समझा है उसे उतारने का प्रयास किया है। दर्शकों को यह फिल्म जरूर पसंद आएगी।