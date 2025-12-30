LDA की अटल नगर योजना को लेकर अपडेट, किसे मिलेगा घर? 8 व 9 जनवरी को हो जाएगा फैसला 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना के भवनों की लाटरी आठ और नौ जनवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी हाल में निकालेगा। पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवेदकों की उपस्थिति में लाटरी ड्रा की पर्चियां निकाली जाएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि देवपुर पारा में लांच हुई अटल नगर आवासीय योजना में 12 से लेकर 19 मंजिल के 15 टावरों में कुल 2,496 फ्लैट्स हैं। इसमें से 1,832 भवन एक बीएचके और 664 भवन दो बीएचके के हैं। ये भवन 30 वर्गमीटर से लेकर 54.95 वर्गमीटर क्षेत्रफल में हैं , जिनकी कीमत 9.82 लाख रुपये से शुरू होती है।