    LDA की अटल नगर योजना को लेकर अपडेट, किसे मिलेगा घर? 8 व 9 जनवरी को हो जाएगा फैसला 

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना के 2,496 फ्लैटों की लॉटरी 8 और 9 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निकालेगा। इस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना के भवनों की लाटरी आठ और नौ जनवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी हाल में निकालेगा। पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवेदकों की उपस्थिति में लाटरी ड्रा की पर्चियां निकाली जाएंगी।

    एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि देवपुर पारा में लांच हुई अटल नगर आवासीय योजना में 12 से लेकर 19 मंजिल के 15 टावरों में कुल 2,496 फ्लैट्स हैं। इसमें से 1,832 भवन एक बीएचके और 664 भवन दो बीएचके के हैं। ये भवन 30 वर्गमीटर से लेकर 54.95 वर्गमीटर क्षेत्रफल में हैं , जिनकी कीमत 9.82 लाख रुपये से शुरू होती है।

    एलडीए ने इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में लिफ्ट का भी प्रविधान किया है। योजना में स्वच्छ जल एवं बिजली , पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रीन एवं बच्चों के खेलने की एरिया व पार्किंग की पर्याप्त सुविधा है।

    अटल नगर योजना के भवनों के लिए चार अक्टूबर से दो दिसंबर के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था। जिसमें कुल 5,781 लोगों ने पंजीकरण कराया है।