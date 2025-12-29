Language
    लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे 157 मीटर सिकुड़ा, NHAI को भेजा गया अंडरपास बनाने का प्रस्ताव

    By Nishant Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:52 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। कानपुर रोड पर एयरपोर्ट की चहारदीवारी के सामने बना पुल विमान आपरेशन के लिए बाधा बन गया है। इस पुल के कारण कानपुर रोड की ओर से रनवे को 157 मीटर का उपयोग कम हो पा रहा है। विमान की टच लैंडिंग को 157 मीटर कम करना पड़ा है।

    इसका असर यह है कि बड़े विमानों की लैँडिंग बिजनौर की ओर रनवे से ही हो पा रही है। अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने रनवे विस्तार के लिए एनएचएआई को विकल्प दिया है। प्राधिकरण ने कानपुर रोड पर रनवे की चारदीवारी के सामने खाली पड़ी अपनी जमीन को एनएचएआइ को सौँपकर वहां अंडरपास बनाने का प्रस्ताव दिया है। ऐसा होने से पुल पर होने वाले आवागमन को शिफ्ट किया जा सकेगा। हालांकि यह प्रस्ताव अभी आरंभिक चरण में है। जल्द ही प्राधिकरण और एनएचएआइ के अधिकारियों के बीच इसे लेकर बैठक होगी।

    चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रतिदिन 120 घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों का आपरेशन होता है। बिजनौर रोड की ओर से विमानों की लैँडिंग के लिए 2744 मीटर लंबा रनवे उपलब्ध है। इस छोर पर घने कोहरे में विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए कैट 3-बी इंश्टूमेंटल लैंडिंग सिस्टम भी लगा हुआ है।

    वहीं, कानपुर रोड की ओर से पहले 2744 मीटर लंबे रनवे पर विमानों की लैँडिंग और टेकआफ होता था। इस छोर पर कैट 3-बी इंश्टूमेंटल लैंडिंग सिस्टम नहीं लगा है। वहीं, एयरपोर्ट की चारदीवारी के सामने पुल बनने से पहले कानपुर रोड की ओर से उतरने वाले विमानों के पायलटों को यातायात के आवागमन से दिक्कत होने लगी।

    इसे देखते हुए कानपुर छोर से टच लैंडिंग को 157 मीटर बिजनौर छोर की ओर बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब 2744 मीटर की जगह 2587 मीटर रनवे का उपयोग ही कानपुर रोड छोर की ओर से हो पा रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन ने रनवे से सटी चारदीवारी के सामने सड़क पार खाली पड़ी अपनी जमीन को पुल की जगह यातायात के लिए अंडरपास का विकल्प अपनाने का प्रस्ताव एनएचएआइ को भेजा है।

    एयरपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक करीब 100 मीटर लंबा अंडरपास बनने से रनवे का पूरा इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिलहाल जल्द ही एनएचएआइ और लखनऊ एयरपोर्ट की एक संयुक्त टीम स्थलीय निरीक्षण करेगी।