लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात होमगार्ड विक्रम सिंह (42) ने बुधवार देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके साथी धर्मपाल ने गुरुवार सुबह पुलिस को इसकी सूचना दी। विक्रम सिंह इटावा के रहने वाले थे और सरोजनी नगर में रहते थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों की जांच जारी है।

