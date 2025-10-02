Language
    लखनऊ एयरपोर्ट पर तैनात होमगार्ड ने फांसी लगाकर दी जान, पुल‍िस जांच में जुटी

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:26 PM (IST)

    लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात होमगार्ड विक्रम सिंह (42) ने बुधवार देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके साथी धर्मपाल ने गुरुवार सुबह पुलिस को इसकी सूचना दी। विक्रम सिंह इटावा के रहने वाले थे और सरोजनी नगर में रहते थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों की जांच जारी है।

    लखनऊ एयरपोर्ट पर तैनात होमगार्ड ने फांसी लगाकर दी जान।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, सरोजनी नगर। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुरक्षा उपकरणों की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड विक्रम सिंह (42) ने बुधवार की देर रात फांसी लगा ली। गुरुवार की सुबह जब साथी धर्मपाल ड्यूटी करने पहुंचे तो इसकी जानकारी उन्होंने ने पुलिस को दी।

    व‍िक्रम स‍िंह इटावा के मुल्तान के रहने वाले थे और परिवार के साथ सरोजनी नगर में रहते थे। धर्मपाल ने बताया कि सुबह उन्होंने देखा कि गेट बंद है। आवाज लगाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कई बार फोन मिलाया, बात न होने पर जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया।

    होमगार्ड कमांडेंट अमरेश सिंह ने बताया कि यहां 10 जवानों को लगाया गया है। फिलहाल आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

