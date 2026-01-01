लखनऊ में बंदरों के आतंक से परेशान लोग, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मोहनलालगंज (लखनऊ। सामान्यतः बंदर तो सब जगह है लेकिन मोहनलालगंज तहसील के नगराम स्थित अचलीखेड़ा गांव में समस्या थोड़ी जटिल है यहां दो हजार से अधिक की आबादी के बीच अचानक से हजारों बंदर हो गए जिन्होंने लोगों का जीना,रहना और घर से निकलना तक दूभर कर दिया। बच्चे घरों में कैद है लाल मुंह वाले बंदरों ने कई लोगों को काटकर घायल किया है ग्रामीणों शिकायत लेकर भटक चुके लेकिन कोई सुन नहीं रहा। परेशान ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।



अचलीखेड़ा निवासी सुनील शर्मा सहित ग्रामीणों की शिकायत के बाद दैनिक जागरण ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या जानी,इस दौरान कई जगहों पर बंदरों का झुंड उत्पात मचाता हुए दिखाई पड़े। लोग छतों पर सूखने के फैलाए गए अपने अनाज के बचाव के लिए हाथ में डंडे लेकर घूमते हुए नजर आए।

शिकायतकर्ता सुनील शर्मा ने बताया कि कुछ ही महीने में उनके गांव में हजारों की संख्या में लाल मुंह वाले बंदर आ गए जो पहले कभी यहां नहीं थे। कई गाड़ियों से कही दूसरी जगह से लाकर उन्हें गांव के बाहर छोड़ दिया गया जो अब उनकी परेशानी का सबब बन गए। बंदर उन्हें दो बार बंदर काट चुके है पत्नी ज्योति और भाभी माधुरी को भी दो महीने पहले बंदर काट चुके है।