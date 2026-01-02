Language
    बीसी के नाम पर 77 लाख रुपये का सोना व नकदी हड़पी, विरोध पर घर में घुसकर पीटा; कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

    By Ayushman Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:41 PM (IST)

    ठाकुरगंज, लखनऊ में 'बीसी' (कमेटी) के नाम पर अनूप कुमार वर्मा से 77 लाख रुपये का सोना और 13.25 लाख रुपये नकद हड़पने का मामला सामने आया है। शिकायत करने ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज में बीसी (कमेटी) के नाम पर करीब 77 लाख का सोना और 13.25 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिकायत करने पर आरोपितों ने घर में घुसकर बेटे को पीटा। ठाकुरगंज थाने व अन्य जगहों पर शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसपर कोर्ट के आदेश पर पांच नामजद और आठ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

    ठाकुरगंज के नेवाजगंज निवासी अनूप कुमार वर्मा ने बताया कि सात जुलाई की दोपहर दिलीप चौरसिया, राजेश वर्मा, शिव कुमार सोनी, विनोद वर्मा, विनोद कुमार जैन समेत आठ अन्य लोग उनके घर पहुंचे। घर पर सिर्फ बेटा कृष्णा वर्मा मौजूद था।

    आरोप है कि गेट खुलते ही सभी लोगों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आरोपितों ने सीसी कैमरा तोड़ने की भी कोशिश की। बेटे ने डायल-112 पर सूचना दी थी।

    पीड़ित का आरोप है कि इससे पहले आरोपितों ने सोने की बीसी में 26 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ का लालच देकर उनसे भारी मात्रा में सोना और नकदी जमा कराई।

    पीड़ित ने दिलीप चौरसिया को 378.90 ग्राम सोना, राजेश वर्मा को 13.25 लाख रुपये और शिव कुमार सोनी को 188.950 ग्राम सोना बीसी किश्त के रूप में दिया गया। बाद में भुगतान मांगने पर टालमटोल शुरू कर दी गई।

    पीड़ित ने बताया कि उनका करीब 77 लाख का 567.85 ग्राम सोना और 13.25 लाख रुपये हड़प लिए गए। अनूप कुमार वर्मा का कहना है कि रुपये और सोना वापस मांगने तो उन्हें और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। आठ जुलाई को थाने में तहरीर देने पर आरोपितों ने घेरकर पीटा।

    थाने व पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आदेश पर ठाकुरगंज पुलिस ने दिलीप चौरसिया निवासी नगरिया ठाकुरगंज, राजेश कुमार वर्मा निवासी चौक, शिव कुमार सोनी निवासी लाजपतनगर चौक, विनोद वर्मा निवासी गोल दरवाजा चौक, विनोद कुमार जैन निवासी चौक और सात-आठ अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह चौहान ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।