Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    डाक विभाग ने बुकिंग की व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव, आलमबाग सहित नौ डाकघरों में 10 से 6 बजे तक मिलेगी सुविधा

    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    लखनऊ के 14 डाकघरों में अब बुकिंग की अवधि बढ़ गई है, जिससे लोगों को सुविधा होगी। चौक डाकघर में 12 घंटे और आलमबाग सहित 13 अन्य डाकघरों में 10 घंटे तक बु ...और पढ़ें

    Hero Image

    महेन्द्र पाण्डेय, लखनऊ। डाक विभाग ने लोगों की सुविधाओें में सहूलियत के लिए चौक सहित 14 डाकघरों के खुलने की अवधि बढ़ा दी है। चौक डाकघर में अब 12 घंटे तक डाक बुकिंग की सुविधा मिलेगी। आलमबाग सहित 13 डाकघरों में यह सुविधा 10 घंटे तक दी जाएगी। क्षेत्रवार अन्य डाकघरों में भी बुकिंग काउंटर खोलने-बंद करने का समय तय कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डाक विभाग अभी केवल प्रधान डाकघर (जीपीओ) में 24 घंटे बुकिंग सेवा प्रदान करता है। अन्य डाकघरों में यह सुविधा शाम चार बजे तक ही उपलब्ध है। ऐसे में स्थानीय लोगों को डाक बुकिंग के लिए जीपीओ की दौड़ लगानी पड़ती है। प्रवर डाक अधीक्षक अवधेश कुमार मिश्र ने बताया कि लोगों की परेशानी को देखते हुए डाक विभाग ने बुकिंग अवधि में परिवर्तन किया है।

    पुराने शहर में सबसे अधिक भीड़ चौक डाकघर में लगती है। इसलिए चौक डाकघर मेें बुकिंग सुबह आठ बजे से ही शुरू कर दी जाएगी। यहां शाम छह तक बुकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी।

    आलमबाग, अलीगंज, अमीनाबाद सहित अन्य क्षेत्रों के नौ डाकघरों में बुकिंग काउंटर सुबह 10 बजे से खुलेंगे। यहां भी बुकिंग शाम छह बजे तक करा सकेंगे। इनके अलावा आवास विकास कालोनी और जानकीपुरम सहित चार डाकघरों में सुबह नौ बजे से यह सुविधा दी जाएगी। हालांकि यहां शाम पांच बजे तक ही काउंटर खुलेंगे।

    कहां कितने बजे तक मिलेगी बुकिंग सुविधा 

    -सुबह आठ से रात आठ बजे तक : चौक
    - सुबह नौ से शाम पांच बजे तक : आवास विकास कालोनी, जानकीपुरम, एलडीए कालोनी व मानक नगर।
    -सुबह 10 से शाम छह बजे : आलमबाग, अलीगंज, अमीनाबाद, दिलकुशा, गोमतीनगर, हाईकाेर्ट परिसर, इंदिरानगर, महानगर व राजेंद्र नगर।

    डाकघरों में भीड़ को देखते हुए बुकिंग की अवधि में परिवर्तन किया गया है। सभी डाकघरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। - अवधेश कुमार मिश्र, प्रवर डाक अधीक्षक। 