लखनऊ में रफ्तार पकड़ेगा मेट्राे का दूसरा चरण, ईस्ट-वेस्ट कारिडोर का शुरू हाेगा काम
चारबाग से बसंतकुंज तक ईस्ट-वेस्ट कारिडोर 11.165 किलोमीटर का होगा। इस कारिडोर पर कुल 12 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस ब्लू लाइन सेक्षन को
जागरण संवाददाता, लखनऊ : राजधानी लखनऊ में मेट्राे रेलवे का विस्तार शीघ्र ही धरातल पर आ जाएगा। चारबाग से बसंतकुंज तक मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कारिडोर का काम जल्द ही शुरू हाेगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने कारिडोर में पड़ने वाले पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन के निर्माण पर 492.22 करोड़ रुपये खर्च आएंगे।
चारबाग से बसंतकुंज तक ईस्ट-वेस्ट कारिडोर 11.165 किलोमीटर का होगा। इस कारिडोर पर कुल 12 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस ब्लू लाइन सेक्षन को नार्थ-साउथ कारिडोर के चारबाग मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा। चारबाग इंटरचेंज स्टेशन बनेगा। यहां से यात्री एक दूसरे कारिडोर के लिए मेट्रो बदल सकेंगे। ईस्ट-वेस्ट कारिडोर पर चारबाग, गौतम बुद्ध मार्ग, अमीनाबाद , पांडेयगंज, सिटी रेलवे स्टेशन, मेडिकल चौराहा और चौक भूमिगत स्टेशन होंगे।
इसी तरह ठाकुरगंज, बालागंज, सरफराजगंज, मूसाबाग और बसंत कुंज मेट्रो स्टेशन 4.6 किलोमीटर के सेक्शन पर एलिवेटेड बनेंगे। बसंत कुंज में मेट्रो का डिपो तैयार किया जाएगा। इस डिपो से बसंत कुंज मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए 740 मीटर का लंबा रैंप भी बनेगा। इस प्रोजेक्ट के टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि दो फरवरी तय की गई है। तीन फरवरी को टेंडर खोला जाएगा। टेंडर जारी होने के तीस महीने के भीतर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। टेंडर प्रक्रिया से यह लगभग तय हो गया है कि ईस्ट-वेस्ट कारिडोर का प्रोजेक्ट बसंत कुंज की ओर से भी शुरू होगा। भूमिगत सात मेट्रों के निर्माण के लिए यूपीएमआरसी अलग टेंडर जारी करेगा।
तेजी से बढ़ी प्रोजेक्ट की गाड़ी
- 2017 से ईस्ट-वेस्ट कारिडोर प्रस्ताव था लंबित
- 2024 में मार्च माह में राज्य सरकार ने डीपीआर का अनुमोदन किया-5801 करोड़ रुपये की है यह दूसरे चरण की योजना
- 2024 जुलाई में परियोजना को नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) से स्वीकृति मिली
- 2025 मई में डीपीआर को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड मंजूरी मिली
- 2025 अगस्त में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट से मिली प्रोजेक्ट को स्वीकृति
- 11.165 किलोमीटर होगी ईस्ट-वेस्ट कारिडोर की कुल लंबाई
- 4.286 किलोमीटर का होगा एलिवेटेड सेक्शन
- 6.879 किलोमीटर के भूमिगत सेक्शन पर दौड़ेगी मेट्रो
- 12 स्टेशन होंगे इस कारिडोर पर
- सात भूमिगत स्टेशन से घनी आबादी वाले इलाके से गुजरेगी मेट्रो
- पांच एलिवेटेड स्टेशन के व्यस्त क्षेत्र से दौड़ेगी मेट्रो
- 23 किलोमीटर के सेक्शन पर अभी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक दौड़ रही मेट्रो
- 35 किलोमीटर हो जाएगा ईस्ट-वेस्ट कारिडोर बनने पर मेट्रो का कुल दायरा
- 24 मिनट का अधिकतम समय लेगी चारबाग से बसंतकुज तक
- तीन बोगियों वाली ब्लू लाइन दौड़ेगी ईस्ट-वेस्ट कारिडोर पर
- पांच मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी मेट्रो सेवाएं
- 12 सेट मेट्रो की उपलब्धता होगी।
यह हैं प्रस्तावित रूट
- इंदिरानगर से अनौराकला -9.27 किमी.
- अनौराकला से बाराबंकी -14 किमी.
- इंदिरानगर से सीजी सिटी -7.7 किमी.
- चारबाग से कल्ली पश्चिम -13 किमी.
- राजाजीपुरम से आइआइएम -18.42 किमी.
- मुंशीपुलिया से जानकीपुरम -6.29 किमी.
- सीजी सिटी से एयरपोर्ट -19.08 किमी.
- कल्ली पश्चिम से मोहनलालगंज -6 किमी.।
