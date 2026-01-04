लखनऊ में रफ्तार पकड़ेगा मेट्राे का दूसरा चरण, ईस्ट-वेस्ट कारिडोर का शुरू हाेगा काम

जागरण संवाददाता, लखनऊ : राजधानी लखनऊ में मेट्राे रेलवे का विस्तार शीघ्र ही धरातल पर आ जाएगा। चारबाग से बसंतकुंज तक मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कारिडोर का काम जल्द ही शुरू हाेगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने कारिडोर में पड़ने वाले पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन के निर्माण पर 492.22 करोड़ रुपये खर्च आएंगे।

चारबाग से बसंतकुंज तक ईस्ट-वेस्ट कारिडोर 11.165 किलोमीटर का होगा। इस कारिडोर पर कुल 12 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस ब्लू लाइन सेक्षन को नार्थ-साउथ कारिडोर के चारबाग मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा। चारबाग इंटरचेंज स्टेशन बनेगा। यहां से यात्री एक दूसरे कारिडोर के लिए मेट्रो बदल सकेंगे। ईस्ट-वेस्ट कारिडोर पर चारबाग, गौतम बुद्ध मार्ग, अमीनाबाद , पांडेयगंज, सिटी रेलवे स्टेशन, मेडिकल चौराहा और चौक भूमिगत स्टेशन होंगे।

इसी तरह ठाकुरगंज, बालागंज, सरफराजगंज, मूसाबाग और बसंत कुंज मेट्रो स्टेशन 4.6 किलोमीटर के सेक्शन पर एलिवेटेड बनेंगे। बसंत कुंज में मेट्रो का डिपो तैयार किया जाएगा। इस डिपो से बसंत कुंज मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए 740 मीटर का लंबा रैंप भी बनेगा। इस प्रोजेक्ट के टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि दो फरवरी तय की गई है। तीन फरवरी को टेंडर खोला जाएगा। टेंडर जारी होने के तीस महीने के भीतर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। टेंडर प्रक्रिया से यह लगभग तय हो गया है कि ईस्ट-वेस्ट कारिडोर का प्रोजेक्ट बसंत कुंज की ओर से भी शुरू होगा। भूमिगत सात मेट्रों के निर्माण के लिए यूपीएमआरसी अलग टेंडर जारी करेगा।